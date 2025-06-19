Как прятаться от ударов и что делать под завалами: советы инструктора по такмеду (видео)

Представитель медицинского батальона "Госпитальеры" Всеволод Дорофеев с позывным "Бас" объяснил, что чаще всего самостоятельно освободиться из-под завалов невозможно. Однако он пояснил, что кричать следует только при определенных условиях.

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"Если вы живете в каких-то кирпичных домах старой конструкции, они рассыпаются на мелкие фракции. Даже сам кирпич делится еще на более мелкие структуры", — пояснил инструктор по тактической медицине в эфире телеканала "Киев" 19 июня.

По словам Дорофеева, бетонный армированный дом — более устойчивый и прочный по конструкции. Но при условии попадания крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет, может не помочь и это. Лучше прятаться как можно глубже в помещение, это как минимум защитит от обломков и немного уменьшит взрывную волну.

"Но лучшим вариантом будет спуститься просто вниз, максимально низко", — заверил эксперт.

Он отметил, что под угрозой чаще верхние этажи — крыши или помещения с верхних до средних этажей. Если же удар застал врасплох и человек оказался под завалами, скорее всего самостоятельно выбраться будет невозможно.

"Люди засыпаны таким объемом материала, нельзя даже и пошевелиться", — пояснил "Бас".

При таком сценарии неизвестно, когда до человека доберутся спасатели. Поэтому тратить силы на то, чтобы кричать, инструктор не советует. Он рассказал, что даже громкие крики могут не услышать из-за паники и хаоса. Однако пострадавший человек быстро посадит голос и потеряет возможность громко заявлять о себе в дальнейшем.

Дорофеев рекомендует ориентироваться на то, есть ли кто-то рядом. Если слышно, что кто-то перекликается или спрашивает: "Кто-то жив?", "Кто-то меня слышит?", — лучше отвечать. Кроме того, иногда спасатели устраивают "минуту тишины", если имеют информацию о приблизительном расположении пострадавших. Тогда работу на короткое время прекращают, прислушиваясь к скрежету, простукиванию, стонам и крикам.

"Иногда спасатели применяют более современные средства для выявления раненых. Это определенные акустические сенсорные системы, которые позволят понять, есть ли какое-то движение", — сообщил эксперт.

Он уточнил, что такая аппаратура позволяет примерно устанавливать, где находится человек. Если же человек оказался под завалами и имеет ранения, "Бас" советует стараться не двигаться, чтобы не осложнить травму.

Фокус отмечает, что наиболее безопасно во время воздушной тревоги находиться в бомбоубежище или метро, и призывает не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, в ГСЧС сообщали, что панельные дома — менее устойчивы к ракетным ударам и складываются "как карточные домики". Самыми безопасными в спасательной службе называли монолитные дома.

Архитектор Дмитрий Райфшнайдер объяснял, что украинцы знают о "правиле двух стен", но не все его понимают. Эксперт рассказал, где лучше прятаться в зависимости от типа дома.