Як ховатись від ударів і що робити під завалами: поради інструктора з такмеду (відео)

Представник медичного батальйону «Госпітальєри» Всеволод Дорофеєв з позивним «Бас» пояснив, що найчастіше самостійно звільнитись з-під завалів неможливо. Однак він пояснив, що кричати слід тільки за певних умов.

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"Якщо ви живете в якихось цегляних будинках старої конструкції, вони розсипаються на дрібні фракції. Навіть сама цегла ділиться ще на дрібніші структури", — пояснив інструктор з тактичної медицини в ефірі телеканалу "Київ" 19 червня.

Зі слів Дорофеєва, бетонний армований будинок — стійкіший і міцніший за конструкцією. Але за умови влучання крилатих, балістичних й аеробалістичних ракет, може не допомогти і це. Краще ховатись якомога глибше в приміщення, це як мінімум захистить від уламків і трохи зменшить вибухову хвилю.

"Але найкращим варіантом буде спуститись просто вниз, максимально низько", — запевнив експерт.

Він зауважив, що під загрозою частіше верхні поверхи — дахи або приміщення з верхніх до середніх поверхів. Якщо ж удар застав зненацька і людина опинилась під завалами, найімовірніше, самостійно вибратися буде неможливо.

"Люди засипані таким об’ємом матеріалу, не можна навіть і поворухнутись", — пояснив "Бас".

За такого сценарію невідомо, коли до людини доберуться рятувальники. Тому витрачати сили на те, щоб кричати, інструктор не радить. Він розповів, що навіть гучні крики можуть не почути через паніку й хаос. Однак постраждала людина швидко посадить голос і втратить можливість гучно заявляти про себе надалі.

Дорофеєв рекомендує орієнтуватись на те, чи є хтось поряд. Якщо чутно, що хтось перегукується або запитує: "Чи хтось живий?", "Чи хтось мене чує?", — краще відповідати. Окрім того, іноді рятувальники влаштовують "хвилину тиші", якщо мають інформацію про приблизне розташування постраждалих. Тоді роботу на короткий час припиняють, прислуховуючись до шкрябання, простукування, стогонів й криків.

"Інколи рятувальники застосовують більш сучасні засоби для виявлення поранених. Це певні акустичні сенсорні системи, які дозволять зрозуміти, чи є якийсь рух", — повідомив експерт.

Він уточнив, що така апаратура дає змогу приблизно встановлювати, де знаходиться людина. Якщо ж людина опинилась під завалами й має поранення, "Бас" радить намагатись не рухатись, щоб не ускладнити травму.

Фокус наголошує, що найбільш безпечно під час повітряної тривоги перебувати у бомбосховищі або метро, і закликає не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо, у ДСНС повідомляли, що панельні будинки — менш стійкі до ракетних ударів і складаються "як карткові будиночки". Найбезпечнішими у рятувальній службі називали монолітні будинки.

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