Война полным ходом: чем именно Израиль бомбит Иран

Какого бы размера бомбы ни использовал Израиль, этих систем недостаточно, чтобы прорваться сквозь защиту таких объектов, как Натанз и Фордо. Именно поэтому операции против Ирана нужна прямая американская поддержка.

Related video

Теперь, когда война между Израилем и Ираном идет полным ходом, начинают появляться первые оценки ущерба от авиаударов Израиля по ключевым иранским ядерным объектам. Конечно, подробности пока скудны, но уже широко сообщается, что иранский завод по обогащению урана в Натанзе фактически выведен из строя, а также пострадали объекты по разработке ядерного оружия в Исфахане и Карадже.

Об этом пишет геополитический аналитик Брэндон Дж. Вайхерт в статье, которую перевел Фокус.

Ходят слухи, что атаке подвергся иранский объект Фордо – жемчужина ядерной программы. Однако остаются сомнения в том, что этот объект был уничтожен. Фордо является чрезвычайно защищенной целью – его построили под горой в расчете на воздушную атаку. Чтобы уничтожить Фордо, израильтянам потребуется гораздо более мощная противобункерная бомба, чем та, что имеется в их нынешнем арсенале. Конечно, израильтяне могли бы применить тактическое ядерное оружие, но предпочли бы избежать политических и дипломатических последствий такого шага без крайней на то необходимости.

Тем не менее, оружие, которое Израиль использовал в своей кампании против ядерных объектов Ирана, а также его руководства и ученых-ядерщиков, до сих пор было в основном эффективным. Вот некоторые из известных нам систем.

Спутниковый снимок ядерного объекта Ирана в Фордо Фото: Maxar

GBU-39/B "Slim Bombs"

Эти бомбы малого диаметра с точным наведением, как сообщается, были замечены на военных самолетах F-16I Soufa во время ударов. Они отличаются высокой точностью и способны пробивать защищенные цели, что делает их пригодными для поражения ядерной инфраструктуры на поверхности. Но есть и более защищенные объекты, например, в Натанзе, которые эти бомбы поразить не могут.

Бомбы GBU-39/B Фото: Скриншот

Планерные бомбы SPICE-1000

SPICE расшифровывается как "Smart, Precise Impact, Cost-Effective"; это планерная бомба с высокоточным наведением, разработанная израильским оборонным подрядчиком Rafael Advanced Defense Systems. Она входит в семейство боеприпасов SPICE, предназначенных для превращения неуправляемых бомб в высокоточное оружие большой дальности. В основе SPICE-1000 лежит 450-килограммовая боеголовка, обычно используемая в стандартных бомбах, таких как Mk-83. Она оснащена современными системами наведения для нанесения точных ударов.

Бомба может оснащаться различными боеголовками, включая осколочные (для живых целей), проникающие (для укрепленных целей) или фугасные, что делает ее пригодной для поражения широкого спектра целей.

Дальность этого оружия составляет около 100 км, что позволяет самолетам запускать его с безопасного расстояния и снижает вероятность поражения вражеским ПВО. Это хорошо соответствует общему стилю израильских ударов. Хотя ВВС Израиля имеют превосходство в воздухе над Ираном, оно не является полным, и ВВС Израиля в значительной степени полагаются на ракеты дальнего действия, поскольку они явно обеспокоены тем, что иранцы могут вернуть в строй свои системы ПВО.

Авиационная бомба SPICE-1000 Фото: X (Twitter)

Бомба SPICE-1000 использует многоузловую систему наведения, сочетающую GPS и INS (инерциальную навигационную систему), обеспечивающую всепогодную высокоточную навигацию по заранее запрограммированным координатам. Оружие оснащено функцией "человеческого контроля", позволяющей в режиме реального времени идентифицировать и корректировать цель с помощью камеры и канала передачи данных. Это особенно эффективно против движущихся или перемещающихся целей, а также в условиях отсутствия GPS. Технология сопоставления кадров, используемая в бомбе, также сравнивает изображения в реальном времени с предварительно загруженными данными о цели, что повышает точность даже в случае помех GPS. Более того, в это оружие может быть интегрировано лазерное наведение для дополнительной гибкости в динамичных боевых сценариях, подобно системам типа Paveway II.

Эта система полезна для нанесения ударов по наземным и полузащищенным объектам инфраструктуры, таким как залы центрифуг, электрические помещения и вспомогательные объекты в Натанзе. Она может быть полезна и для удара по Исфахану.

Проникающие бомбы GBU-72 Advanced 5K

Предполагается, что Израиль использовал эти 2,2-тонные противобункерные бомбы, предназначенные для заглубленных целей, чтобы вывести из строя ядерный объект в Натанзе. Эти бомбы усовершенствованы для пробивания железобетонных и подземных конструкций. Однако важно понимать, что ни одно из примененных Израилем до сих пор видов оружия не было эффективным для полного уничтожения иранских ядерных объектов, поэтому ВВС Израиля продолжают наносить повторные удары по этим объектам.

Противобункерная бомба GBU-72 Фото: Открытые источники

Баллистические ракеты воздушного базирования ROCKS

Ракета ROCKS, разработанная компанией Israel Aerospace Industries, представляет собой ракету дальнего радиуса действия с точным наведением, запускаемую с истребителей. Она способна поражать удаленные цели с высокой точностью, что делает ее хорошим выбором для хирургически точных атак, подобных той, что была проведена против руководства Ирана.

Израильские ракеты ROCKS Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Ракеты Blue Sparrow и Silver Sparrow

Это баллистические ракеты воздушного базирования, входящие в семейство ракет Ankor. Blue Sparrow – это ракета-мишень для испытаний, а Silver Sparrow предназначена для оперативных ударов, в том числе по труднодоступным целям. По сообщениям, обломки ракет семейства Ankor были найдены в Иране, хотя эти утверждения остаются неподтвержденными.

Семейство ракет Sparrow Фото: Скриншот

Ограничения Израиля

В конечном счете, независимо от того, использует ли Израиль 450-килограммовые, 1,3-тоные или 2,2-тонные бомбы, их недостаточно для того, чтобы пробиться сквозь защиту объектов вроде Натанза и Фордо. Именно поэтому правительство Нетаньяху просит американцев более непосредственно вмешаться в конфликт.

Если бы американцы развернули свою 13,6-тонную бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), они могли бы легко покончить с иранской ядерной угрозой. Но это будет означать американскую эскалацию войны со стороны США – и, несомненно, массированный иранский ответ против американских целей в регионе.

Тем не менее, для достижения целей Израиля по уничтожению иранского ядерного потенциала рано или поздно понадобится американское оружие.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.