Війна повним ходом: чим саме Ізраїль бомбить Іран

Якого б розміру бомби не використовував Ізраїль, цих систем недостатньо, щоб прорватися крізь захист таких об'єктів, як Натанз і Фордо. Саме тому операції проти Ірану потрібна пряма американська підтримка.

Тепер, коли війна між Ізраїлем та Іраном триває повним ходом, починають з'являтися перші оцінки збитків від авіаударів Ізраїлю по ключових іранських ядерних об'єктах. Звісно, подробиці поки що мізерні, але вже широко повідомляється, що іранський завод зі збагачення урану в Натанзі фактично виведено з ладу, а також постраждали об'єкти з розроблення ядерної зброї в Ісфахані та Караджі.

Про це пише геополітичний аналітик Брендон Дж. Вайхерт у статті, яку переклав Фокус.

Ходять чутки, що атаці піддався іранський об'єкт Фордо — перлина ядерної програми. Однак залишаються сумніви в тому, що цей об'єкт було знищено. Фордо є надзвичайно захищеною ціллю — його побудували під горою в розрахунку на повітряну атаку. Щоб знищити Фордо, ізраїльтянам знадобиться набагато потужніша протибункерна бомба, ніж та, що є в їхньому нинішньому арсеналі. Звичайно, ізраїльтяни могли б застосувати тактичну ядерну зброю, але вважали за краще б уникнути політичних і дипломатичних наслідків такого кроку без нагальної на те необхідності.

Проте зброя, яку Ізраїль використовував у своїй кампанії проти ядерних об'єктів Ірану, а також його керівництва та науковців-ядерників, досі була здебільшого ефективною. Ось деякі з відомих нам систем.

Супутниковий знімок ядерного об'єкта Ірану у Фордо Фото: Maxar

GBU-39/B "Slim Bombs"

Ці бомби малого діаметра з точним наведенням, як повідомляється, були помічені на військових літаках F-16I Soufa під час ударів. Вони відрізняються високою точністю і здатні пробивати захищені цілі, що робить їх придатними для ураження ядерної інфраструктури на поверхні. Але є і більш захищені об'єкти, наприклад, у Натанзі, які ці бомби уразити не можуть.

Бомби GBU-39/B Фото: Скриншот

Планерні бомби SPICE-1000

SPICE розшифровується як "Smart, Precise Impact, Cost-Effective"; це планерна бомба з високоточним наведенням, розроблена ізраїльським оборонним підрядником Rafael Advanced Defense Systems. Вона входить до сімейства боєприпасів SPICE, призначених для перетворення некерованих бомб на високоточну зброю великої дальності. В основі SPICE-1000 лежить 450-кілограмова боєголовка, яку зазвичай використовують у стандартних бомбах, таких як Mk-83. Вона оснащена сучасними системами наведення для завдавання точних ударів.

Бомба може оснащуватися різними боєголовками, включно з осколковими (для живих цілей), проникаючими (для укріплених цілей) або фугасними, що робить її придатною для ураження широкого спектра цілей.

Дальність цієї зброї становить близько 100 км, що дає змогу літакам запускати її з безпечної відстані та знижує ймовірність ураження ворожим ППО. Це добре відповідає загальному стилю ізраїльських ударів. Хоча ВПС Ізраїлю мають перевагу в повітрі над Іраном, вона не є повною, і ВПС Ізраїлю значною мірою покладаються на ракети дальньої дії, оскільки вони явно занепокоєні тим, що іранці можуть повернути до ладу свої системи ППО.

Авіаційна бомба SPICE-1000 Фото: X (Twitter)

Бомба SPICE-1000 використовує багатовузлову систему наведення, що поєднує GPS і INS (інерціальну навігаційну систему), що забезпечує всепогодну високоточну навігацію за заздалегідь запрограмованими координатами. Зброя оснащена функцією "людського контролю", що дає змогу в режимі реального часу ідентифікувати й коригувати ціль за допомогою камери та каналу передавання даних. Це особливо ефективно проти рухомих або не рухомих цілей, а також в умовах відсутності GPS. Технологія зіставлення кадрів, яка використовується в бомбі, також порівнює зображення в реальному часі з попередньо завантаженими даними про ціль, що підвищує точність навіть у разі перешкод GPS. Ба більше, в цю зброю може бути інтегровано лазерне наведення для додаткової гнучкості в динамічних бойових сценаріях, подібно до систем типу Paveway II.

Ця система корисна для завдавання ударів по наземних і напівзахищених об'єктах інфраструктури, таких як зали центрифуг, електричні приміщення і допоміжні об'єкти в Натанзі. Вона може бути корисною і для удару по Ісфахану.

Проникаючі бомби GBU-72 Advanced 5K

Передбачається, що Ізраїль використовував ці 2,2-тонні протибункерні бомби, призначені для заглиблених цілей, щоб вивести з ладу ядерний об'єкт у Натанзі. Ці бомби вдосконалені для пробивання залізобетонних і підземних конструкцій. Однак важливо розуміти, що жоден із застосованих Ізраїлем досі видів зброї не був ефективним для повного знищення іранських ядерних об'єктів, тому ВПС Ізраїлю продовжують завдавати повторні удари по цих об'єктах.

Протибункерна бомба GBU-72 Фото: Відкриті джерела

Балістичні ракети повітряного базування ROCKS

Ракета ROCKS, розроблена компанією Israel Aerospace Industries, являє собою ракету дальнього радіуса дії з точним наведенням, що запускається з винищувачів. Вона здатна вражати віддалені цілі з високою точністю, що робить її хорошим вибором для хірургічно точних атак, подібних до тієї, що була проведена проти керівництва Ірану.

Ізраїльські ракети ROCKS Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Ракети Blue Sparrow і Silver Sparrow

Це балістичні ракети повітряного базування, що входять до сімейства ракет Ankor. Blue Sparrow — це ракета-мішень для випробувань, а Silver Sparrow призначена для оперативних ударів, зокрема по важкодоступних цілях. За повідомленнями, уламки ракет сімейства Ankor були знайдені в Ірані, хоча ці твердження залишаються непідтвердженими.

Сімейство ракет Sparrow Фото: Скриншот

Обмеження Ізраїлю

Зрештою, незалежно від того, чи використовує Ізраїль 450-кілограмові, 1,3-тонні або 2,2-тонні бомби, їх недостатньо для того, щоб пробитися крізь захист об'єктів на кшталт Натанза і Фордо. Саме тому уряд Нетаньягу просить американців більш безпосередньо втрутитися в конфлікт.

Якби американці розгорнули свою 13,6-тонну бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), вони могли б легко покінчити з іранською ядерною загрозою. Але це означатиме американську ескалацію війни з боку США — і, безсумнівно, масовану іранську відповідь проти американських цілей у регіоні.

Проте для досягнення цілей Ізраїлю зі знищення іранського ядерного потенціалу рано чи пізно знадобиться американська зброя.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його нова книжка, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжкових магазинах. За Вайхертом можна стежити в Twitter: @WeTheBrandon.