Оборонный гигант Kongsberg начал работать в Украине: чем он еще будет заниматься кроме выпуска новых ракет и дронов

Оборонный гигант из Норвегии Kongsberg будет сотрудничать с украинскими компаниями ради создания новой дешевой зенитной ракеты и вооружения морских дронов.

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Компания уже сообщила об открытии офиса в Киеве и работе на 2 направлениях. Об этом пишет издание Defence Express.

"Первый — это работа над новой зенитной ракетой, которую будет возможно "производить и поставлять в больших количествах и которые могут быть интегрированы с системой противовоздушной обороны NASAMS. Второй — совместная работа над беспилотными морскими судами и катерами, которые будут оснащены боевыми модулями Kongsberg. С указанием, что Норвегия также финансирует разработку беспилотных морских средств", — говорится в сообщении Kongsberg.

Также ранее глава Kongsberg Defence & Aerospace Эйрик Ли сообщил, что в Украине будет создано совместное предприятие, которое будет заниматься увеличением производства ракет для NASAMS на основе украинских технологий, а их разработку сейчас финансирует норвежское правительство.

Кроме этого у компании есть готовый массовый пулеметный боевой модуль Protector RS4, который серийно устанавливается на танки Abrams. Его также устанавливают на "шахедобийки", CORTEX Typhon, которые Kongsberg по заказу стран-партнеров и за счет Международного фонда для Украины (IFU) поставляет на усиление ВСУ.

Также наиболее известной продукцией Kongsberg является известная в мире крылатая стелс-ракета Naval Strike Missile (NSM) (NSM) в противокорабельном варианте и ее универсальная версия Joint Strike Missile (JSM).

Ракету Joint Strike Missile можно запускать с F-16. Ее дальность определена как 350 км, а вес боевой части — 180 кг.

Еще в Kongsberg активно продвигают новый самоходный ЗРК малой дальности NOMADS, который может использовать различные ракеты малой дальности, в частности AIM-9 и IRIS-T.

Напомним, что норвежский оборонный производитель Kongsberg Gruppen открыл новый ракетный завод, чтобы удовлетворить растущий спрос на оружие со стороны западных стран, напуганных войной России в Украине и модернизацией Китаем своих вооруженных сил.