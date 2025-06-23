Оборонний гігант Kongsberg почав працювати в Україні: чим він ще займатиметься крім випуску нових ракет і дронів

Оборонний гігант з Норвегії Kongsberg співпрацюватиме з українськими компаніями заради створення нової дешевої зенітної ракети та озброєння морських дронів.

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Компанія вже повідомила про відкриття офісу в Києві та роботу на 2 напрямках. Про це пише видання Defence Express.

"Перший — це робота над новою зенітною ракетою, яку буде можливо "виробляти та постачати у великих кількостях і які можуть бути інтегровані з системою протиповітряної оборони NASAMS. Другий — спільна робота над безпілотними морськими суднами та катерами, які будуть оснащені бойовими модулями Kongsberg. Із зазначенням, що Норвегія також фінансує розробку безпілотних морських засобів", — йдеться у повідомленні Kongsberg.

Також раніше очільник Kongsberg Defence & Aerospace Ейрік Лі повідомив, що в Україні буде створено спільне підприємство, яке буде займатись збільшенням виробництва ракет для NASAMS на основі українських технологій, а їхню розробку зараз фінансує норвезький уряд.

Крім цього у компанії є готовий масовий кулеметний бойовий модуль Protector RS4, який серійно встановлюється на танки Abrams. Його також встановлюють на "шахедобійки", CORTEX Typhon, які Kongsberg на замовлення країн-партнерів та за рахунок Міжнародного фонду для України (IFU) постачає на посилення ЗСУ.

Також найбільш відомою продукцією Kongsberg є відома у світі крилата стелс-ракета Naval Strike Missile (NSM) (NSM) у протикорабельному варіанті та її універсальна версія Joint Strike Missile (JSM).

Ракету Joint Strike Missile можна запускати з F-16. Її дальність визначена як 350 км, а вага бойової частини — 180 кг.

Ще у Kongsberg активно просувають новий самохідний ЗРК малої дальності NOMADS, який може використовувати різні ракети малої дальності, зокрема AIM-9 та IRIS-T.

Нагадаємо, що норвезький оборонний виробник Kongsberg Gruppen відкрив новий ракетний завод, щоб задовольнити зростаючий попит на зброю з боку західних країн, наляканих війною Росії в Україні та модернізацією Китаєм своїх збройних сил.