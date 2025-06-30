Количество попыток штурмов ВС РФ на Сумщине уменьшилось: в ГПСУ назвали "болезненные" места для россиян

Враг использует для обстрелов Сумщины разнообразное вооружение, в частности, минометы и артиллерию, но отказывается от использования бронетехники.

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В Сумской области Силам обороны удалось притормозить наступление россиян. Враг имеет большие потери и не рискует использовать бронетехнику. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, враг продолжает использовать малые группы пехоты, но количество штурмовых попыток противника в зоне ответственности ГПСУ уменьшилось. Украинские защитники наносят врагу большие потери. В частности, в полосах обороны подразделений ГПСУ, которые воюют в пределах Хотинской и Юнаковской общин, десятки убитых и десятки раненых захватчиков. Здесь враг не использует бронированную технику.

"Возможно, не имеет ее в достаточном количестве, или сохраняя для дальнейших действий. Или понимая, что применение колонн техники ни к чему не приведут, она будет просто уничтожена. На остальной территории приграничья Сумской области не прекращаются обстрелы нашей территории. Враг использует разнообразное вооружение и артиллерией, и танки, минометы и достаточно активно авиацию", — рассказал представитель ГПСУ.

Андрей Демченко отметил, что задача России — не создание "буферной" зоны, а захват Украины.

Напомним, что Россия сосредоточила 50 000 солдат на Сумщине. ВС РФ находятся всего в 20 км от Сум, и Кремль использует свое преимущество в живой силе вдоль фронта.