Кількість спроб штурмів ЗС РФ на Сумщині зменшилась: в ДПСУ назвали "болючі" місця для росіян

Ворог використовує для обстрілів Сумщини різноманітне озброєння, зокрема, міномети і артилерію, але відмовляється від використання бронетехніки.

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У Сумській області Силам оборони вдалося пригальмувати наступ росіян. Ворог має великі втрати і не ризикує використовувати бронетехніку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, ворог продовжує використовувати малі групи піхоти, але кількість штурмових спроб противника у зоні відповідальності ДПСУ зменшилась. Українські захисники завдають ворогу великих втрат. Зокрема, в смугах оборони підрозділів ДПСУ, які воюють в межах Хотінської та Юнаківської громад, десятки вбитих і десятки поранених загарбників. Тут ворог не використовує броньовану техніку.

"Можливо, не має її в достатній кількості, або зберігаючи для подальших дій. Або розуміючи, що застосування колон техніки ні до чого не призведуть, вона буде просто знищена. На решті території прикордоння Сумської області не припиняються обстріли нашої території. Ворог використовує різноманітне озброєння і артилерією, і танки, міномети і досить активно авіацію", — розповів речник ДПСУ.

Андрій Демченко зауважив, що завдання Росії — не створення "буферної" зони, а захоплення України.

Нагадаємо, що Росія зосередила 50 000 солдатів на Сумщині. ЗС РФ перебувають усього за 20 км від Сум, і Кремль використовує свою перевагу в живій силі вздовж фронту.