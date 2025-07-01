Операция "Посланник": бойцы ССО забрали тело побратима в тылу у россиян (видео)

Тело литовского добровольца из Иностранного легиона ВСУ Томаса Валентелиса несколько недель лежало в посадке. Он погиб, когда вражеские войска атаковали его группу FPV-дронами и накрыли район артиллерией.

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Бойцы Сил специальных операций смогли забрать тело павшего собрата прямо из-под носа у россиян. Для этого они провели операцию "Посланник", которую планировали более недели. Как это было, рассказали в пресс-службе ССО.

Как говорят бойцы, у них не возникло возражений относительно того, что нужно забрать тело бойца из Литвы, который покинул свою страну, чтобы воевать за Украину. Они получили задание забрать тело и начали готовить операцию.

Тело литовского добровольца из Иностранного легиона Сухопутных войск ВСУ Томаса Валентелиса несколько недель лежало в посадке. Военный погиб, когда ВС РФ атаковали его группу FPV-дронами и накрыли район артиллерией. Подразделение добровольца отошло с позиции, но тело собрата они забрать не смогли.

За это время оккупанты продвинулись в этом районе и обустроили сразу 3 позиции вокруг места, где было тело. До ближайшей было всего несколько десятков метров.

В этом же районе в это время находилась группа бойцов ССО, которые проводили здесь разведку. Забрать тело литовца было личным заданием главкома ВСУ Александра Сырского.

"Оценка обстановки показала, что тело возможно забрать. Началась подготовка к операции "Посланник", которая длилась более недели. Все детали были учтены: погода, маршруты, маскировка, огневое прикрытие, варианты эксфильтрации, отвлекающие маневры, работа групп РЭБ. А операторы ССО тренировались на похожей на зону операции местности", — рассказывают о подготовке операции в ССО.

Операцию тщательно спланировали с использованием тактических хитростей. Тактическую группу разделили по функционалу: логистика, наблюдение, планирование, медицинская эвакуация, непосредственный подход к телу и его перенос. Для этого нашли похожий овраг и прорабатывали все возможные сценарии.

В указанный день бойцы ССО на багги выдвинулись на место и организовали круговую оборону. В это время двое бойцов из группы добрались до тела, идентифицировали его и обследовали на "сюрпризы", которые могли оставить россияне.

За 4 минуты противник открыл хаотичный огонь, но операторы ССО быстро подавили огневые точки и ликвидировали нескольких россиян. Они загрузили тело и начали эксфильтрацию под минометным обстрелом.

Тело доставили к запланированному месту и передали медикам подразделения Интернационального легиона.

Тактическая группа ССО успешно выполнила задачу без потерь и раненых.

Напомним, что ранее бойцы 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" смогли провести эвакуацию тела погибшего собра та с помощью наземного роботизированного комплекса.