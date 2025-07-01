Операція "Посланець": бійці ССО забрали тіло побратима в тилу у росіян (відео)

Тіло литовського добровольця з Іноземного легіону ЗСУ Томаса Валентеліса кілька тижнів лежало в посадці. Він загинув, коли ворожі війська атакували його групу FPV-дронами та накрили район артилерією.

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Бійці Сил спеціальних операцій змогли забрати тіло полеглого побратима просто з-під носа у росіян. Для цього вони провели операцію "Посланець", яку планували понад тиждень. Як це було, розповіли в пресслужбі ССО.

Як кажуть бійці, в них не виникло заперечень щодо того, що потрібно забрати тіло бійця з Литви, який покинув свою країну, щоб воювати за Україну. Вони отримали завдання забрати тіло і почали готувати операцію.

Тіло литовського добровольця з Іноземного легіону Сухопутних військ ЗСУ Томаса Валентеліса кілька тижнів лежало в посадці. Військовий загинув, коли ЗС РФ атакували його групу FPV-дронами та накрили район артилерією. Підрозділ добровольця відійшов з позиції, але тіло побратима вони забрати не змогли.

За цей час окупанти просунулися в цьому районі та облаштували одразу 3 позиції довкола місця, де було тіло. До найближчої було всього декілька десятків метрів.

В цьому ж районі в цей час перебувала група бійців ССО, які проводили тут розвідку. Забрати тіло литовця було особистим завданням головкома ЗСУ Олександра Сирського.

"Оцінка обстановки показала, що тіло можливо забрати. Розпочалася підготовка до операції "Посланець", яка тривала понад тиждень . Усі деталі були враховані: погода, маршрути, маскування, вогневе прикриття, варіанти ексфільтрації, відволікаючі маневри, робота груп РЕБ. А оператори ССО тренувалися на схожій до зони операції місцевості", — розповідають про підготовку операції в ССО.

Операцію ретельно спланували з використанням тактичних хитрощів. Тактичну групу розділили за функціоналом: логістика, спостереження, планування, медична евакуація, безпосередній підхід до тіла та його перенесення. Для цього знайшли схожий яр і пропрацьовували всі можливі сценарії.

У зазначений день бійці ССО на багі висунулися на місце та організували кругову оборону. В цей час двоє бійців з групи дісталися тіла, ідентифікували його і обстежили на "сюрпризи", які могли лишити росіяни.

За 4 хвилини противник відкрив хаотичний вогонь, але оператори ССО швидко подавили вогневі точки і ліквідували кількох росіян. Вони завантажили тіло та розпочали ексфільтрацію під мінометним обстрілом.

Тіло доправили до запланованого місця і передали медикам підрозділу Інтернаціонального легіону.

Тактична група ССО успішно виконала задачу без втрат та поранених.

Нагадаємо, що раніше бійці 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" змогли провести евакуацію тіла загиблого побратима за допомогою наземного роботизованого комплексу.