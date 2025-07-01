ГУР установила оккупантов из мотострелкового полка, которые причастны к удару по Сумах (фото)

Непосредственно к преступному удару по городу Сумы причастны военнослужащие 30-го полка ВС РФ.

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Главное управление разведки Минобороны Украины установило личности оккупантов, которые причастны к ракетному удару по Сумах 3 июня 2025 года. Тогда погибли шесть человек, еще 29 получили ранения. Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

По информации украинской военной разведки, в тот день ВС РФ для атаки на город использовали реактивную батарею РСЗО БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162). Установку россияне разместили в районе села Апанасовка Курской области.

К преступному удару по городу Сумы причастны следующие военнослужащие 30-го полка:

Гарнаев Дамир Жафярович, начальник артиллерии 30 мотострелкового полка, подполковник. Он родом из Пензы. Оккупанту 34 года.

Дамир Гарнаев

Волобуев Дмитрий Александрович, командир реактивной артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка, капитан, проживает в городе Самара.

Дмитрий Волобуев

Командирами расчетов РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка на момент удара были сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А.

Напомним, что 3 июня 2025 года в 9:20 ВС РФ обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Сумы. Погибли шесть человек, среди раненых — три ребенка, самому маленькому из которых 3 года.