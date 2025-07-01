ГУР встановила окупантів з мотострілецького полку, які причетні до удару по Сумах (фото)

Безпосередньо до злочинного удару по місту Суми причетні військовослужбовці 30-го полку ЗС РФ.

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Головне управління розвідки Міноорони України встановило особи окупантів, які причетні до ракетного удару по Сумах 3 червня 2025 року. Тоді загинули шестеро людей, ще 29 дістали поранення. Про це повідомили в ГУР Міноборони.

За інформацією української воєнної розвідки, того дня ЗС РФ для атаки на місто використали реактивну батарею РСЗВ БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Установку росіяни розмістили в районі села Апанасовка Курської області.

До злочинного удару по місту Суми причетні наступні військовослужбовці 30-го полку:

Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30 мотострілецького полку, підполковник. Він родом із Пензи. Окупанту 34 роки.

Дамір Гарнаєв

Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку, капітан, мешкає у місті Самара.

Дмитро Волобуєв

Командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 "Град" артилерійської батареї 30 мотострілецького полку на момент удару були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.

Нагадаємо, що 3 червня 2025 року о 9:20 ЗС РФ обстріляли з РСЗВ БМ-21 "Град" Суми. Загинули шестеро людей, серед поранених — три дитини, найменшій з яких 3 роки.