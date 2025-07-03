Легендарный авианосец Gerald R. Ford продолжает побеждать: очередная награда в копилке

Корабль ВМС США Gerald R. Ford недавно выиграл ежегодную премию Фонда линкоров – менее чем через год после получения Кубка Баттенберга, которым награждается "лучший корабль Атлантического флота".

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Атомный суперкорабль ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) по праву считается самым большим и современным военным кораблем нашего времени. Хотя он находится в строю всего два года, он уже завоевал несколько достойных наград, включая Кубок Баттенберга, две награды за эффективность в бою "E" и две награды за безопасность "S" Главнокомандующего военно-морских сил. Кроме того, недавно он во второй раз получил награду Фонда линкоров имени Марджори Стерретт (Marjorie Sterrett Battleship Fund Award).

Об пишет в своей статье, которую перевел Фокус, журналист Питер Сучиу.

CVN-78 был удостоен этой награды через несколько дней после своего отбытия с военно-морской базы Норфолк для регулярного планового развертывания.

Почему авианосец Ford получил награду?

Авианосец USS Gerald R. Ford, разумеется, не является линкором, поэтому его победа в премии, посвященной линкорам, несколько необычна. Тем не менее, ежегодная награда Fund Award вручается Главнокомандующим военно-морских сил одному военному кораблю Атлантического и Тихоокеанского флотов в знак признания выдающихся результатов в боевой эффективности соответствующего флота. Победивший военный корабль получает небольшое денежное вознаграждение на поддержку программ морального духа, оздоровления и отдыха экипажа.

"Моряки на борту USS Gerald R. Ford – лучшие из лучших воинов нашей страны, – сказал капитан Дэвид Скароси, командующий суперкораблем. – Я каждый день благодарю за привилегию руководить таким вдохновляющим экипажем и горжусь их упорным трудом и преданностью делу, которые достойны этой награды".

Авианосец Gerald R. Ford в Средиземном море. 2023 год Фото: seaforces.org

Эта награда получена менее чем через год после того, как CVN-78 заслужил Кубок Баттенберга, который вручается "лучшему кораблю Атлантического флота". Корабль USS Gerald R. Ford получил эту награду после продления своего срока службы в 2023 году. В то время атомный суперкорабль направился на Ближний Восток для предотвращения эскалации после начала конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Многие предполагают, что авианосец может вернуться на Ближний Восток в свете недавней эскалации между Израилем и Ираном.

Что такое приз Фонда линкоров имени Марджори Стерретт?

Эта конкретная награда примечательна еще и тем, что Марджори Стерретт не имела никакого отношения к ВМС США в 1917 году, когда был учрежден этот фонд. Дело в том, что всего за год до этого 13-летняя мисс Стерретт написала письмо в газету The New York Tribune, в котором объяснила, что хочет каждую неделю жертвовать по 10 центов на строительство линкора "для дяди Сэма".

В своем письме Стерретт заявила, что если бы она была мальчиком, то стала бы солдатом, но поскольку такой вариант исключен, она предлагает свой посильный вклад. В своем письме юная острячка предположила: "Наверняка множество детей охотно пожертвуют свои карманные деньги на создание фонда".

Марджори Стерретт Фото: Википедия

Газета опубликовала письмо, а вскоре после этого президент Теодор Рузвельт ответил Стерретт, предложив внести свой доллар. Сообщалось, что около двух миллионов детей также внесли по 10 центов и более. Ассоциация "Нью-Йорк Трибьюн" вскоре и вправду учредила фонд, но он не был использован для строительства линкора; вместо этого он присуждал призы экипажам туррелей и орудий, получившим наивысшие баллы во время учений, а также экипажам подводных лодок за выполнение упражнений по торпедированию.

Теперь эта награда "присуждается кораблям, которые демонстрируют боевую эффективность, отмечая боеготовность и превосходство корабля", – пояснили в ВМС США.

К сожалению, мисс Стерретт не дожила до того момента, когда десятки боевых кораблей ВМС США стали обладателями награды, названной в ее честь. Согласно видеоролику на YouTube, посвященному Марджори, она внезапно скончалась от болезни сердца в марте 1927 года. Ей было всего 24 года. Однако спустя почти столетие ее наследие продолжает жить благодаря Фонду линкоров имени Марджори Стерретт.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: Editor@nationalinterest.org.