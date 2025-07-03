Легендарний авіаносець Gerald R. Ford продовжує перемагати: чергова нагорода в скарбничці

Корабель ВМС США Gerald R. Ford нещодавно виграв щорічну премію Фонду лінкорів — менш ніж за рік після отримання Кубка Баттенберга, яким нагороджують "найкращий корабель Атлантичного флоту".

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Атомний суперкорабель ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) по праву вважається найбільшим і найсучаснішим військовим кораблем нашого часу. Хоча він перебуває в строю лише два роки, він уже завоював кілька гідних нагород, зокрема Кубок Баттенберга, дві нагороди за ефективність у бою "E" і дві нагороди за безпеку "S" Головнокомандувача військово-морських сил. Крім того, нещодавно він вдруге отримав нагороду Фонду лінкорів імені Марджорі Стерретт (Marjorie Sterrett Battleship Fund Award).

Про це пише у своїй статті, яку переклав Фокус, журналіст Пітер Сучіу.

CVN-78 був удостоєний цієї нагороди через кілька днів після свого відбуття з військово-морської бази Норфолк для регулярного планового розгортання.

Чому авіаносець Ford отримав нагороду?

Авіаносець USS Gerald R. Ford, зрозуміло, не є лінкором, тому його перемога в премії, присвяченій лінкорам, дещо незвичайна. Проте щорічна нагорода Fund Award вручається Головнокомандувачем військово-морських сил одному військовому кораблю Атлантичного і Тихоокеанського флотів на знак визнання видатних результатів у бойовій ефективності відповідного флоту. Військовий корабель-переможець отримує невелику грошову винагороду на підтримку програм морального духу, оздоровлення та відпочинку екіпажу.

"Моряки на борту USS Gerald R. Ford — найкращі з найкращих воїнів нашої країни, — сказав капітан Девід Скаросі, командувач суперкораблем. — Я щодня дякую за привілей керувати таким надихаючим екіпажем і пишаюся їхньою наполегливою працею і відданістю справі, які гідні цієї нагороди".

Авіаносець Gerald R. Ford у Середземному морі. 2023 рік Фото: seaforces.org

Цю нагороду отримано менш ніж через рік після того, як CVN-78 заслужив Кубок Баттенберга, який вручають "найкращому кораблю Атлантичного флоту". Корабель USS Gerald R. Ford отримав цю нагороду після продовження свого терміну служби у 2023 році. На той час атомний суперкорабель попрямував на Близький Схід для запобігання ескалації після початку конфлікту між Ізраїлем і рухом ХАМАС у секторі Газа. Багато хто припускає, що авіаносець може повернутися на Близький Схід у світлі нещодавньої ескалації між Ізраїлем та Іраном.

Що таке приз Фонду лінкорів імені Марджорі Стерретт?

Ця конкретна нагорода примітна ще й тим, що Марджорі Стерретт не мала жодного стосунку до ВМС США в 1917 році, коли було засновано цей фонд. Річ у тім, що лише за рік до цього 13-річна міс Стерретт написала листа до газети The New York Tribune, в якому пояснила, що хоче щотижня жертвувати по 10 центів на будівництво лінкора "для дядька Сема".

У своєму листі Стерретт заявила, що якби вона була хлопчиком, то стала б солдатом, але оскільки такий варіант виключений, вона пропонує свій посильний внесок. У своєму листі юна дотепник припустила: "Напевно безліч дітей охоче пожертвують свої кишенькові гроші на створення фонду".

Марджорі Стерретт Фото: Вiкiпедiя

Газета опублікувала лист, а незабаром після цього президент Теодор Рузвельт відповів Стерретт, запропонувавши внести свій долар. Повідомлялося, що близько двох мільйонів дітей також внесли по 10 центів і більше. Асоціація "Нью-Йорк Тріб'юн" незабаром і справді заснувала фонд, але його не використали для будівництва лінкора; натомість він присуджував призи екіпажам туррелів і знарядь, які отримали найвищі бали під час навчань, а також екіпажам підводних човнів за виконання вправ із торпедування.

Тепер ця нагорода "присуджується кораблям, які демонструють бойову ефективність, відзначаючи боєготовність і перевагу корабля", — пояснили у ВМС США.

На жаль, міс Стерретт не дожила до того моменту, коли десятки бойових кораблів ВМС США стали володарями нагороди, названої на її честь. Згідно з відеороликом на YouTube, присвяченому Марджорі, вона раптово померла від хвороби серця в березні 1927 року. Їй було всього 24 роки. Однак через майже століття її спадщина продовжує жити завдяки Фонду лінкорів імені Марджорі Стерретт.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику і міжнародні відносини. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: Editor@nationalinterest.org.