Китай вырывается вперед в области ИИ: что мешает Америке сохранить лидерство

Америка рискует проиграть Китаю глобальную гонку в области искусственного интеллекта из-за ограничительных исков по авторским правам и неэффективного использования данных – все это негативно влияет на национальную безопасность и инновации. Тем временем Пекин вырывается вперед за счет государственной поддержки и лояльного законодательства.

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21 век будет определяться противостоянием между США и Китаем, в центре которого окажется искусственный интеллект. Об этом пишет в своей статье, которую перевел Фокус, советник по национальной безопасности США Роберт К. О’Брайен.

Пекин осознает, что ИИ будет оказывать значительное влияние на геополитику и глобальную экономическую конкурентоспособность в ближайшие десятилетия, и поставил перед собой национальную цель – к 2030 году возглавить мировую гонку технологий. Сила Америки заключается в ее динамично развивающемся частном секторе и исторической приверженности развитию революционных инноваций, начиная с электричества и заканчивая Интернетом.

Америка должна развивать индустрию ИИ

Вашингтон должен рассматривать американское лидерство в области ИИ как главный стратегический приоритет. Это означает поддержку инноваций и противодействие призывам ограничить нашу собственную технологическую индустрию, включая решительный отказ от попыток изменить нашу сложившуюся политику в области авторского права. Такой ошибочный подход подорвет экономическую конкурентоспособность и национальную безопасность Америки именно в тот момент, когда глобальная конкуренция в области ИИ стремительно ускоряется.

Если Китай завоюет первенство в области передовых технологий ИИ, он вырвется вперед во всем, что касается автономного оружия, кибервойн и анализа разведданных. С экономической точки зрения китайские компании, обладающие лучшим в мире ИИ, будут доминировать в важнейших отраслях промышленности – от биотехнологий до финансов. Пекин сможет диктовать глобальные нормы для ИИ, навязывая авторитарные стандарты и подрывая свободу во всем мире. Китайские дипфейки и пропаганда будут угрожать самой достоверности информации. Проигрыш в этой гонке нанесет непоправимый ущерб безопасности и процветанию Америки.

Китайская компания Baidu работает в сфере ИИ Фото: Открытые источники

Данные – это нефть цифровой эпохи, и лидеры Китая знают об этом. Одна из главных целей Пекина на 2024 год – "содействовать развитию, открытости, распространению и использованию данных", рассматривая их как стратегический ресурс для национальной мощи. Недавно китайское правительство создало Национальную администрацию данных, чтобы насытить данными развитие ИИ и обеспечить стабильное и качественное снабжение данными всей экономики. Китайские ИИ-компании регулярно получают доступ к огромным массивам государственных данных, включая записи с камер наблюдения и медицинские карты, что дает им значительное преимущество.

Когда китайские ИИ-компании получают доступ к большим государственным базам данных, их инновационный потенциал резко возрастает. Ведущие китайские лаборатории обладают привилегированным доступом к данным в таких областях, как здравоохранение и геопространственная разведка, что значительно повышает эффективность их алгоритмов. В отличие от них, Соединенные Штаты еще не осознали важность доступа к данным. Правительство США не предоставило разработчикам ИИ такого объема государственных данных, и наши лидеры в области ИИ борются со шквалом судебных исков, которые превращают законные разработки в преступления.

Америка достигла технологического прогресса благодаря открытому подходу к информации. Наша сбалансированная система авторского права, особенно доктрина добросовестного использования, уже давно обеспечивает развитие новых технологий, защищая при этом интеллектуальную собственность американцев и способствуя глобальному распространению американской культуры. Добросовестное использование позволяет находить применение материалам, защищенным авторским правом, без разрешения автора. Именно благодаря этому поисковые системы могут индексировать веб-страницы, исследователи – "майнить" данные, а разработчики программного обеспечения – тестировать и совершенствовать алгоритмы, используя эталонные наборы данных.

Суды неизменно поддерживают добросовестное использование технологий, которые создают новую общественную ценность на основе существующих произведений. Обучение моделей ИИ полностью вписывается в эту традицию. Администрация Трампа должна защищать ее.

Международная свобода в интернете под угрозой

К сожалению, этот краеугольный камень сейчас находится в шатком положении. Европа заняла гораздо более жесткую позицию в отношении данных для обучения ИИ, позволяя владельцам авторских прав отказаться от использования их контента для обучения и создавая тем самым туман неопределенности на пути европейских стартапов. Мы не должны позволить Америке двигаться в сторону такого чрезмерного регулирования. Именно благодаря нашей системе добросовестного использования мы стали мировым центром разработки ИИ, и это остается нашим лучшим конкурентным преимуществом.

Самая большая угроза для дальнейшего лидерства Америки в области ИИ исходит от инициатив по ограничению доступа к наборам данных, используемых для обучения продвинутых моделей. Только за последний год против американских разработчиков ИИ было подано не менее трех десятков исков, в которых утверждается, что обучение на основе защищенного авторским правом контента представляет собой явное нарушение. Некоторые иски требуют возмещения астрономических убытков или полного удаления моделей ИИ.

Компания ADEPT — разработчик ИИ-моделей Фото: Forbes

Если эти истцы одержат верх, каждая американская лаборатория ИИ столкнется с постоянной угрозой многомиллиардных штрафов, что ограничит инвестиции и заставит наших лучших исследователей уехать за границу. Для Пекина это стало бы воплощением мечты. Пока американские фирмы парализованы судебными разбирательствами, китайские лидеры в области ИИ продолжают тренироваться на любых данных, которые им нравятся. Если Китай сохранит свободный доступ к данным, а американские компании будут лишены его, гонка фактически закончится.

Как американский ИИ может одержать победу над китайским?

Соединенные Штаты должны оберегать правовую среду, которая изначально способствовала нашим инновациям. Наша доктрина добросовестного использования – это не лазейка, а продуманная политика, которая уравновешивает права авторов контента с более широким общественным интересом к прогрессу. Сохранение нынешней системы авторского права позволит Америке сохранить мировое лидерство.

Само правительство должно проанализировать, какие данные оно может предоставлять компаниям ИИ, не нарушая при этом неприкосновенность частной жизни своих граждан. Пусть же двигатели американского ИИ работают на полную мощность на пути к нашему будущему в этой важнейшей сфере.

Об авторе

Роберт К. О’Брайен – 27-й советник по национальной безопасности США с 2019 по 2021 год. Глава совета директоров компании American Global Strategies.