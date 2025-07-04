Китай виривається вперед у галузі ШІ: що заважає Америці зберегти лідерство

Америка ризикує програти Китаю глобальні перегони в галузі штучного інтелекту через обмежувальні позови за авторськими правами та неефективне використання даних — усе це негативно впливає на національну безпеку та інновації. Тим часом Пекін виривається вперед за рахунок державної підтримки та лояльного законодавства.

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21 століття визначатиметься протистоянням між США і Китаєм, у центрі якого опиниться штучний інтелект. Про це пише у своїй статті, яку переклав Фокус, радник з національної безпеки США Роберт К. О'Браєн.

Пекін усвідомлює, що ШІ чинитиме значний вплив на геополітику і глобальну економічну конкурентоспроможність у найближчі десятиліття, і поставив перед собою національну мету — до 2030 року очолити світову гонку технологій. Сила Америки полягає в її приватному секторі, що динамічно розвивається, та історичній прихильності до розвитку революційних інновацій, починаючи з електрики і закінчуючи Інтернетом.

Америка повинна розвивати індустрію ШІ

Вашингтон повинен розглядати американське лідерство в галузі ШІ як головний стратегічний пріоритет. Це означає підтримку інновацій і протидію закликам обмежити нашу власну технологічну індустрію, включно з рішучою відмовою від спроб змінити нашу політику, що склалася, в галузі авторського права. Такий помилковий підхід підірве економічну конкурентоспроможність і національну безпеку Америки саме в той момент, коли глобальна конкуренція в галузі ШІ стрімко прискорюється.

Якщо Китай завоює першість у галузі передових технологій ШІ, він вирветься вперед в усьому, що стосується автономної зброї, кібервійськ і аналізу розвідданих. З економічної точки зору китайські компанії, що володіють найкращим у світі ШІ, домінуватимуть у найважливіших галузях промисловості — від біотехнологій до фінансів. Пекін зможе диктувати глобальні норми для ШІ, нав'язуючи авторитарні стандарти і підриваючи свободу в усьому світі. Китайські діпфейки і пропаганда загрожуватимуть самій достовірності інформації. Програш у цих перегонах завдасть непоправної шкоди безпеці та процвітанню Америки.

Китайська компанія Baidu працює у сфері ШІ Фото: Відкриті джерела

Дані — це нафта цифрової епохи, і лідери Китаю знають про це. Одна з головних цілей Пекіна на 2024 рік — "сприяти розвитку, відкритості, поширенню та використанню даних", розглядаючи їх як стратегічний ресурс для національної могутності. Нещодавно китайський уряд створив Національну адміністрацію даних, щоб наситити даними розвиток ШІ та забезпечити стабільне і якісне постачання даними всієї економіки. Китайські ШІ-компанії регулярно отримують доступ до величезних масивів державних даних, включно із записами з камер спостереження та медичними картами, що дає їм значну перевагу.

Коли китайські ШІ-компанії отримують доступ до великих державних баз даних, їхній інноваційний потенціал різко зростає. Провідні китайські лабораторії мають привілейований доступ до даних у таких галузях, як охорона здоров'я та геопросторова розвідка, що значно підвищує ефективність їхніх алгоритмів. На відміну від них, Сполучені Штати ще не усвідомили важливість доступу до даних. Уряд США не надав розробникам ШІ такого обсягу державних даних, і наші лідери в галузі ШІ борються зі шквалом судових позовів, які перетворюють законні розробки на злочини.

Америка досягла технологічного прогресу завдяки відкритому підходу до інформації. Наша збалансована система авторського права, особливо доктрина добросовісного використання, вже давно забезпечує розвиток нових технологій, захищаючи при цьому інтелектуальну власність американців і сприяючи глобальному поширенню американської культури. Добросовісне використання дає змогу знаходити застосування матеріалам, захищеним авторським правом, без дозволу автора. Саме завдяки цьому пошукові системи можуть індексувати веб-сторінки, дослідники — "майнити" дані, а розробники програмного забезпечення — тестувати та вдосконалювати алгоритми, використовуючи еталонні набори даних.

Суди незмінно підтримують добросовісне використання технологій, які створюють нову суспільну цінність на основі наявних творів. Навчання моделей ШІ повністю вписується в цю традицію. Адміністрація Трампа повинна захищати її.

Міжнародна свобода в інтернеті під загрозою

На жаль, цей наріжний камінь зараз перебуває в хиткому становищі. Європа зайняла набагато жорсткішу позицію щодо даних для навчання ШІ, дозволяючи власникам авторських прав відмовитися від використання їхнього контенту для навчання і створюючи тим самим туман невизначеності на шляху європейських стартапів. Ми не повинні дозволити Америці рухатися в бік такого надмірного регулювання. Саме завдяки нашій системі добросовісного використання ми стали світовим центром розробки ШІ, і це залишається нашою найкращою конкурентною перевагою.

Найбільша загроза для подальшого лідерства Америки в галузі ШІ походить від ініціатив щодо обмеження доступу до наборів даних, які використовуються для навчання просунутих моделей. Тільки за останній рік проти американських розробників ШІ було подано щонайменше три десятки позовів, у яких стверджується, що навчання на основі захищеного авторським правом контенту є явним порушенням. Деякі позови вимагають відшкодування астрономічних збитків або повного видалення моделей ШІ.

Компанія ADEPT — розробник ШІ-моделей Фото: Forbes

Якщо ці позивачі візьмуть гору, кожна американська лабораторія ШІ зіткнеться з постійною загрозою багатомільярдних штрафів, що обмежить інвестиції і змусить наших найкращих дослідників виїхати за кордон. Для Пекіна це стало б втіленням мрії. Поки американські фірми паралізовані судовими розглядами, китайські лідери в галузі ШІ продовжують тренуватися на будь-яких даних, які їм подобаються. Якщо Китай збереже вільний доступ до даних, а американські компанії будуть позбавлені його, перегони фактично закінчаться.

Як американський ШІ може здобути перемогу над китайським?

Сполучені Штати повинні оберігати правове середовище, яке від початку сприяло нашим інноваціям. Наша доктрина сумлінного використання — це не лазівка, а продумана політика, яка врівноважує права авторів контенту з більш широким суспільним інтересом до прогресу. Збереження нинішньої системи авторського права дасть змогу Америці зберегти світове лідерство.

Сам уряд має проаналізувати, які дані він може надавати компаніям ШІ, не порушуючи при цьому недоторканність приватного життя своїх громадян. Нехай же двигуни американського ШІ працюють на повну потужність на шляху до нашого майбутнього в цій найважливішій сфері.

Про автора

Роберт К. О'Браєн — 27-й радник із національної безпеки США з 2019 по 2021 рік. Голова ради директорів компанії American Global Strategies.