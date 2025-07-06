Британия перестала производить истребители Eurofighter Typhoon: страна теряет ценные кадры, – FT

Великобритания прекратила производить истребители Eurofighter Typhoon, ведь их практически никто не заказывает. Аэрокосмическая отрасль теряет важных специалистов.

Related video

Десятилетиями Typhoon собирали на заводе BAE Systems в Вартоне, но сейчас их сборка существенно сократилась. Завод готовится отправить последний истребитель Катару по заказу на 5 млрд фунтов стерлингов в 2017 году, сообщила газета Financial Times.

"В ангаре остался один самолет, мы ждем несколько деталей и готовимся к его покраске. Основная сборка закончена, там нет рабочих", — рассказал профсоюзный чиновник.

Британские власти не заказывали новые самолеты с 2009 года. Другие экспортные заказы из Саудовской Аравии и Катара пока не согласованы.

BAE Systems может не получить новые заказы на Eurofighter Typhoon

Если BAE Systems не получит новые заказы в скором времени, компания потеряет важные промышленные навыки, нужные для создания истребителей следующего поколения по Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шарон Грэм заявила, что работники BAE Systems и оборонной промышленности Великобритании в целом спросят, как правительство страні допустило такую ситуацию.

Ранее власти обещали превратить расходы на оборону в "экономический рост, рабочие места и инновации". А недавно правительство решило закупить американские истребители F-35 вместо нового заказа на передовые Typhoon. Такой шаг вновь разжег дебаты об оборонных приоритетах страны.

В оборонной отрасли заявили о продолжении переговоров о новых экспортных заказах на "Тайфуны" с Катаром, Саудовской Аравией и Турцией.

BAE Systems сообщает, что компания имеет опыт реагирования на меняющиеся требования программы по производству Typhoon. Это позволит сохранить навыки специалистов.

Напомним, Британия хотела обеспечить Украине прикрытие с воздуха и отправить ей самолеты Typhoon. Данный вариант предусматривал отправку британских солдат.

В прошлом году два истребителя Eurofighter Typhoon заставили российские самолеты отступить во время патрулирования над Черным морем.