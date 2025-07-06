Британія перестала виробляти винищувачі Eurofighter Typhoon: країна втрачає цінні кадри, — FT

Велика Британія припинила виробляти винищувачі Eurofighter Typhoon, адже їх практично ніхто не замовляє. Аерокосмічна галузь втрачає важливих фахівців.

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Десятиліттями Typhoon збирали на заводі BAE Systems у Вартоні, але зараз їхнє складання істотно скоротилося. Завод готується відправити останній винищувач Катару на замовлення на 5 млрд фунтів стерлінгів у 2017 році, повідомила газета Financial Times.

"В ангарі залишився один літак, ми чекаємо кілька деталей і готуємося до його фарбування. Основна збірка закінчена, там немає робітників", — розповів профспілковий чиновник.

Британська влада не замовляла нові літаки з 2009 року. Інші експортні замовлення з Саудівської Аравії та Катару поки що не узгоджені.

BAE Systems може не отримати нові замовлення на Eurofighter Typhoon

Якщо BAE Systems не отримає нові замовлення незабаром, компанія втратить важливі промислові навички, потрібні для створення винищувачів наступного покоління за Глобальною програмою бойової авіації (GCAP).

Генеральний секретар профспілки Unite Шарон Грем заявила, що працівники BAE Systems і оборонної промисловості Великої Британії загалом запитають, як уряд країни допустив таку ситуацію.

Раніше влада обіцяла перетворити витрати на оборону на "економічне зростання, робочі місця та інновації". А нещодавно уряд вирішив закупити американські винищувачі F-35 замість нового замовлення на передові Typhoon. Такий крок знову розпалив дебати про оборонні пріоритети країни.

В оборонній галузі заявили про продовження переговорів про нові експортні замовлення на "Тайфуни" з Катаром, Саудівською Аравією і Туреччиною.

BAE Systems повідомляє, що компанія має досвід реагування на мінливі вимоги програми з виробництва Typhoon. Це дасть змогу зберегти навички фахівців.

Нагадаємо, Британія хотіла забезпечити Україні прикриття з повітря і відправити їй літаки Typhoon. Цей варіант передбачав відправку британських солдатів.

Торік два винищувачі Eurofighter Typhoon змусили російські літаки відступити під час патрулювання над Чорним морем.