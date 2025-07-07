Российский самый современный танк "Армата": почему эта техника так и не появилась в войне против Украины

Некоторые аналитики считают, что Т-14 всегда был "иллюзией". Другие утверждают, что сложность танка просто превышает возможности российской промышленной базы поддерживать большое количество танков.

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Российский современный танк Т-14 "Армата" почти через 3 с половиной года полномасштабной войны в Украине самый современный основной боевой танк так и не появился на поле боя. Издание National Interest сообщает, что российские чиновники могут намеренно скрывать этот танк, опасаясь, что иностранные покупатели могут пересмотреть свою заинтересованность, если реальные характеристики машины — или ее недостатки — станут публичными.

В прошлом году глава российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов назвал Т-14 "самым революционным танком последнего десятилетия". Он также отметил, что танк "значительно превосходит существующие танки по функциональности", но заметил, что он "слишком дорогой" для российской армии, чтобы предоставлять ему приоритет.

Зато Москва продолжает сосредотачиваться на производстве и развертывании модернизированного танка Т-90М.

Т-14 был разработан с беспилотной башней, бронированной капсулой экипажа и системой активной защиты Afghanit. В то время аналитиков поразило количество продемонстрированных инноваций.

Но спустя десять лет Т-14 в боях никто не видел, как кроме показа на параде в Москве. Аналитики утверждают, что программа страдает от ошеломляющих затрат и технических препятствий, и, как сообщается, было поставлено менее 20 единиц.

Между тем оборонная промышленность РФ пытается преодолеть критические трудности, в частности, разработку новой силовой установки для танка, оснащение его современной электроникой для систем вооружения и даже производство танковых пушек и боеприпасов следующего поколения. Эти технологические пробелы помешали "Армате" реализовать свои концептуальные преимущества на поле боя.

Некоторые аналитики считают, что Т-14 всегда был "иллюзией". Другие утверждают, что сложность танка просто превышает возможности российской промышленной базы поддерживать большое количество танков.

"Пока что "Армата" остается символом российских амбиций, а не боевым активом — "гниет на обочине" рядом с рядами других танков, погрязших в грязи", — пишет издание.

Напомним, что ранее сообщалось, что будущее современной войны строится в Украине, которая после более чем 3 лет войны с Россией превратилась в фабрику оружия, которая переосмысливает поле боя.