Деякі аналітики вважають, що Т-14 завжди був "ілюзією". Інші стверджують, що складність танка просто перевищує можливості російської промислової бази підтримувати велику кількість танків.

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Російський сучасний танк Т-14 "Армата" майже через 3 з половиною роки повномасштабної війни в Україні найсучасніший основний бойовий танк так і не з'явився на полі бою. Видання National Interest повідомляє, що російські чиновники можуть навмисно приховувати цей танк, побоюючись, що іноземні покупці можуть переглянути свою зацікавленість, якщо реальні характеристики машини — або її недоліки — стануть публічними.

Минулого року голова російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов назвав Т-14 "найреволюційнішим танком останнього десятиліття". Він також наголосив, що танк "значно перевершує існуючі танки за функціональністю", але зауважив, що він "надто дорогий" для російської армії, щоб надавати йому пріоритет.

Натомість Москва продовжує зосереджуватися на виробництві та розгортанні модернізованого танка Т-90М.

Т-14 був розроблений з безпілотною баштою, броньованою капсулою екіпажу та системою активного захисту Afghanit. На той час аналітиків вразила кількість продемонстрованих інновацій.

Але через десять років Т-14 в боях ніхто не бачив, як крім показу на параді в Москві. Аналітики стверджують, що програма страждає від приголомшливих витрат і технічних перешкод, і, як повідомляється, було поставлено менше 20 одиниць.

Між тим оборонна промисловість РФ намагається подолати критичні труднощі, зокрема, розробку нової силової установки для танка, оснащення його сучасною електронікою для систем озброєння та навіть виробництво танкових гармат та боєприпасів наступного покоління. Ці технологічні прогалини завадили "Арматі" реалізувати свої концептуальні переваги на полі бою.

Деякі аналітики вважають, що Т-14 завжди був "ілюзією". Інші стверджують, що складність танка просто перевищує можливості російської промислової бази підтримувати велику кількість танків.

"Поки що "Армата" залишається символом російських амбіцій, а не бойовим активом — "гниє на узбіччі" поруч із рядами інших танків, що загрузли в багнюці", — пише видання.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що майбутнє сучасної війни будується в Україні, яка після більш ніж 3 років війни з Росією перетворилася на фабрику зброї, яка переосмислює поле бою.