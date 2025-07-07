На Николаевщине загорелся склад боеприпасов: в регионе гремят взрывы

Вблизи одной из громад Николаевщины из-за сухой травы вспыхнул пожар на территории, где хранили боеприпасы. Происходит одиночная детонация, угрозы для населения нет.

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Как сообщает Telegram-канал Сил обороны юга Украины, огонь вспыхнул на складе, расположенном за пределами населенных пунктов.

"Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Происходит одиночная детонация", — отметили в сообщении.

Уточняется, что предварительно возгорание не связано с вражескими обстрелами. Причины происшествия выясняются.

На месте работают спасательные подразделения. По данным Сил обороны, очаг пожара уже локализован, пожарные прилагают максимум усилий для полной ликвидации возгорания.

Для установления обстоятельств создана специальная комиссия. Она должна выяснить, были ли нарушения со стороны должностных лиц.

На момент публикации материала пресс-службы ГСЧС и ГУ ГСЧС в Николаевской области не комментировали инцидент на военном объекте.

Как сообщал Фокус, 2 июля во временно оккупированном Харцызске Донецкой области прогремели взрывы, а после а этого началась масштабная детонация.