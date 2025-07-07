На Миколаївщині спалахнув склад боєприпасів: у регіоні лунають вибухи

Поблизу однієї з громад Миколаївщини через суху траву спалахнула пожежа на території, де зберігали боєприпаси. Відбувається поодинока детонація, загрози для населення немає.

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Як повідомляє Telegram-канал Сил оборони півдня України, вогонь спалахнув на складі, розташованому за межами населених пунктів.

"Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація", – зазначили в повідомленні.

Уточнюється, що попередньо займання не пов’язане з ворожими обстрілами. Причини події з’ясовуються.

На місці працюють рятувальні підрозділи. За даними Сил оборони, осередок пожежі вже локалізовано, вогнеборці докладають максимум зусиль для повної ліквідації загоряння.

Для встановлення обставин створено спеціальну комісію. Вона має зʼясувати, чи були порушення з боку посадових осіб.

На момент публікації матеріалу пресслужби ДСНС та ГУ ДСНС в Миколаївській області не коментували інцидент на військовому об'єкті.

Як повідомляв Фокус, 2 липня у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області прогриміли вибухи, а після а цього почалася масштабна детонація.