Конфликт с последствиями для других стран: почему война с Китаем может выйти за пределы Тайваня

Китай явно готовит свои Вооруженные силы и экономику к возможности вторжения на Тайвань. За последний год он создал запасы ключевых ресурсов и сосредоточился на укреплении амфибийного потенциала, включая баржи с мостообразными конструкциями, пригодными для высадки на мелководных пляжах Тайваня.

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Вторжение Китая на Тайвань не будет изолированным актом — оно спровоцирует региональный конфликт с прямыми последствиями для безопасности Австралии. Об этом пишет издание The Strategist в статье "Австралии приготовиться: война на Тайване как региональная угроза", которую перевел Фокус.

Второй визит премьер-министра Энтони Албанезе в Китай, запланированный на этот месяц, состоится за несколько недель до 98-й годовщины Народно-освободительной армии. 1 августа 2025 года — дата, наполненная символизмом, когда Пекин отметит одну из вех своей военной модернизации, которая должна завершиться к 2027 году. С 2021 года американские военные и разведчики предупреждают, что 2027 год знаменует собой еще одну ключевую веху: дату, к которой Си Цзиньпин приказал своим военным подготовиться к вторжению на Тайвань.

Это мнение подтвердил министр обороны США Пит Хегсет на оборонной конференции "Шангри-Ла" в Сингапуре в июне этого года. Австралийский премьер-министр также будет иметь в виду это предупреждение, поскольку Китай для Австралии — не только важнейший экономический партнер, но и растущая угроза безопасности. Если Китайская Народная Республика решит захватить Тайвань силой, это будет не просто вторжение на остров, а война, которая, скорее всего, приведет к широкомасштабному индо-тихоокеанскому конфликту с серьезными последствиями для Австралии.

Китай активизировал свои военные операции на Тайване и вокруг него

КНР при правлении Си рассматривает Тайвань как "священную и неотъемлемую часть территории Китая". Китайская НОАК стала одной из самых боеспособных сил планеты — с растущим ядерным арсеналом, крупнейшей в мире постоянной армией и флотом, а также современными ракетными войсками. Этот стремительный рост военной мощи, который некоторые сравнивают со стремительным ростом экономической мощи Китая как сверхдержавы, сопровождался резким ухудшением отношений между Тайванем и КНР. Китай приостановил официальные связи с островом и ограничил туристические поездки.

Китай также активизировал свои военные операции на Тайване и вокруг него. После визита спикера США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года Китай начал крупнейшие в своей истории военные учения в этом регионе, включая полеты баллистических ракет над Тайванем. Эти демонстрации силы в сопровождении все более враждебной риторики уже стали нормой.

Армия КНР Фото: Getty Images

В прошлом году китайские военные опубликовали графическую симуляцию ракет, поражающих цели на Тайване. Во время конференции "Шангри-Ла" в том же году нынешний министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь заявил, что правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня (ДПП) будет "прибита к позорному столбу истории" и что "любой, кто осмелится отделить Тайвань от Китая, закончит только самоуничтожением".

Именно в этом контексте Хегсет на той же конференции назвал угрозу со стороны Китая "неизбежной". Мои недавние поездки на Тайвань свидетельствуют о том, что в военном сообществе господствуют смешанные настроения относительно вероятности китайского военного вторжения. В конце 2023 года тогдашний президент ГЧП Цай Ин-вэнь заявила, что нынешние экономические и политические проблемы Китая, вероятно, удержат его от попытки вторжения в ближайшей перспективе.

Большинство тайваньцев рассматривают территориальные амбиции Китая как серьезную угрозу

Однако в мае 2025 года уже нынешний президент Тайваня, в целом сдержанно высказываясь о перспективах вторжения, сравнил нынешнее положение Тайваня с Европой 1930-х годов. Опрос 1200 тайваньцев, проведенный в сентябре 2024 года Институтом национальной безопасности и оборонных исследований страны, показал, что, хотя большинство рассматривает "территориальные амбиции Китая как серьезную угрозу", они не считают, что это может проявиться в нападении на Тайвань.

Такое мнение вполне объяснимо. Географическое положение Тайваня, мелкие прибрежные воды, гористая местность и ограниченные погодные условия для вторжения делают любое военное нападение грандиозной задачей. Это настолько сложная задача, что Соединенные Штаты отказались от планов вторжения на Тайвань во время Второй мировой войны в рамках операции "Козуэй".

Но все же, несмотря на трудности, Китай явно готовит свои вооруженные силы и экономику к возможности вторжения на Тайвань. За последний год он создал запасы ключевых ресурсов — зерна, нефти, кобальта, меди и железной руды — и сосредоточился на укреплении амфибийного потенциала, включая баржи с мостообразными конструкциями, пригодными для высадки на мелководных пляжах Тайваня. На фоне активизации военных учений и более резкой риторики эти приготовления свидетельствуют о том, что вторжение остается реальной возможностью — и с каждым днем становится все более вероятным.

Какие последствия война будет иметь для Австралии

Главный недостаток австралийских дискуссий о Тайване — упрощенная формулировка "будем ли мы вмешиваться?", которая предполагает, что любой конфликт ограничится Тайванем. На самом же деле вторжение будет гораздо сложнее. География Тайваньского пролива, погода и оборона Тайваня уже делают эту задачу трудновыполнимой. Задача усложняется ожидаемым вмешательством США и Японии с баз в Японии и на Филиппинах, которые Китай попытается нейтрализовать заранее.

Армия Тайваня Фото: Getty Images

Любое вторжение почти наверняка немедленно спровоцирует более широкий региональный конфликт с участием одного из ключевых союзников Австралии и как минимум двух ее ближайших партнеров по безопасности. В случае общерегионального конфликта интересы национальной безопасности Австралии окажутся под угрозой, и у нее не останется иного выбора, кроме как принять ответные меры. Ключевая роль будет заключаться в защите Австралии и ее морских коммуникаций.

Даже вынеся за скобки текущую ротацию американских войск или роль Австралии как стратегической площадки проведения американских операций, оставаться в стороне просто немыслимо с точки зрения наших национальных интересов. Безопасность Австралии, включая морскую торговлю, окажется под прямой угрозой. И это не говоря уже об обязательствах Австралии по Договору ANZUS 1951 года.

Боевые действия нанесут серьезный ущерб авторитету Австралии среди ключевых партнеров по безопасности и соседей по региону. Более того, если Китай прибегнет к силе против Тайваня, он вряд ли остановится на острове. Пекин имеет морские и территориальные споры со странами Юго-Восточной Азии, Южной Кореей и Японией. Успешное вторжение побуждает к дальнейшей агрессии.

Вторжение Китая на Тайвань не будет изолированным актом — оно спровоцирует региональный конфликт с прямыми последствиями для безопасности Австралии. Пусть нападение не кажется неизбежным, но явные приготовления Китая требуют серьезного внимания. Австралия должна инвестировать в свою оборону — не потому, что война неизбежна, а потому, что сдерживание зависит от потенциала. Если же сдерживание не сработает, мы должны быть готовыми защитить наши жизненно важные интересы.

Об авторе

Дженнифер Паркер — старший офицер, которая за более чем 20 лет службы в Королевском австралийском флоте занималась проектированием структуры сил, стратегическим планированием и различными оперативными задачами. Сейчас она пишет докторскую диссертацию, посвященную военно-морской стратегии Австралии. Эта статья была первоначально опубликована в журнале The Australian.