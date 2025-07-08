Силы обороны смогли выбить ВС РФ с нескольких позиций на границе с Днепропетровской областью

Благодаря тактическим контрнаступательным действиям некоторых подразделений Сил обороны Украины, на границе Донецкой и Днепропетровской областей, сбит наступательный темп россиян и возвращено несколько позиций под контроль ВСУ.

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ВС РФ пытаются давить на админгранице с Днепропетровской областью и активно перебрасывают на это направление силы. Для накопления штурмовых групп они используют так называемую "серую" зону. Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков.

По его словам, "серая" зона, это та территория, которая не контролируется пехотой ВСУ.

"Для них это может быть 20 км, для нас — 3-5 км. Они пытаются подать это как информационную и психологическую операцию, показать давление на админграницу, но на самом деле там все гораздо сложнее", — рассказал военный.

РФ делает ставку, чтобы войти на территорию Днепропетровщины

Он отметил, что РФ сознательно бросает на это направление большие силы и делает ставку, чтобы войти на территорию Днепропетровщины.

"Не жалеют личного состава. Расстояния могут быть разными — где-то километр, где-то больше. Но давление есть, и его надо отбивать", — говорит Сергей Волков.

Он добавил, что из групп из 20-30 оккупантов, которые идут на штурм, до позиций украинских защитников редко кто-то доходит.

"Бывают дни, когда доходит один-два-три, пользуясь погодой или средствами РЭБ. Но в целом статистика наша очень эффективна — останавливаем их максимально еще на подступах", — подытожил военный.

ВСУ смогли отбить некоторые позиции на границе с Днепропетровщиной

Другой боец ВСУ — лейтенант с позывным "Алекс" в своем телеграмм-канале сообщил, что темпы наступления россиян на Днепропетровской границе снизились.

"Благодаря тактическим контрнаступательным действиям некоторых подразделений Сил обороны Украины, на границе Донецкой и Днепропетровской областей, сбит наступательный темп п**аров и возвращено несколько позиций под наш контроль. Однако в общем картина не такая веселая, ведь в районе Комара у нас конкретные провалы, п**ары ежедневно закрепляются на новых рубежах и имеют продвижение. Фактически единственный участок фронта, где враг сейчас имеет продвижение", — проинформировал "Алекс".

В утренней сводке ОСУВ "Хортица" сообщили, что на Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Мирного, Богатыря, Воскресенки, Свободного Поля, Новоселки и Шевченко, а на Гуляйпольском направлении — неподалеку Малиновки. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

"Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ на Торецком направлении используют своих солдат как живую мишень для отвлечения внимания украинских защитников. Они теряют жизни, а в это время на позиции пробираются более подготовленные бойцы.