Сили оборони змогли вибити ЗС РФ з кількох позицій на кордоні з Дніпропетровщиною

Завдяки тактичним контрнаступальним діям деяких підрозділів Сил оборони України, на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини, збито наступальний темп росіян та повернуто декілька позицій під контроль ЗСУ.

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ЗС РФ намагаються тиснути на адмінкордоні з Дніпропетровською областю та активно перекидають на цей напрямок сили. Для накопичення штурмових груп вони використовують так звану "сіру" зону. Про це в ефірі телемарафону розповів військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков.

За його словами, "сіра" зона — це та територія, яка не контролюється піхотою ЗСУ.

"Для них це може бути 20 км, для нас — 3–5 км. Вони намагаються подати це як інформаційну і психологічну операцію, показати тиск на адмінкордон, але насправді там усе набагато складніше", — розповів військовий.

РФ робить ставку, щоб увійти на територію Дніпропетровщини

Він зауважив, що РФ свідомо кидає на цей напрямок великі сили і робить ставку, щоб увійти на територію Дніпропетровщини.

"Не шкодують особового складу. Відстані можуть бути різними — десь кілометр, десь більше. Але тиск є, і його треба відбивати", — говорить Сергій Волков.

Він додав, що із груп з 20–30 окупантів, які йдуть на штурм, до позицій українських захисників рідко хтось доходить.

"Бувають дні, коли доходить один–два–три, користуючись погодою чи засобами РЕБ. Але загалом статистика наша дуже ефективна — зупиняємо їх максимально ще на підступах", — підсумував військовий.

ЗСУ змогли відбити деякі позиції на кордоні з Дніпропетровщиною

Інший боєць ЗСУ — лейтенант з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі повідомив, що темпи наступу росіян на Дніпропетровському кордоні знизилися.

"Завдяки тактичним контрнаступальним діям деяких підрозділів Сил оборони України, на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини, збито наступальний темп п**арів та повернуто декілька позицій під наш контроль. Проте в загальному картина не така весела, адже в районі Комара у нас конкретні провали, п**ари щодня закріплюються на нових рубежах та мають просування. Фактично єдина ділянка фронту, де ворог зараз має просування", — проінформував "Алекс".

В ранковому зведенні ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Мирного, Багатиря, Воскресенки, Вільного Поля, Новосілки та Шевченка, а на Гуляйпільському напрямку – неподалік Малинівки. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

"Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Торецькому напрямку використовують своїх солдатів як живу мішень для відволікання уваги українських захисників. Вони втрачають життя, а в цей час на позиції пробираються більш підготовлені бійці.