В США истребители будут защищать роботы-койоты: в ВМС показали, как они выглядят (фото)

В настоящее время на вооружении ВМС США находятся три таких робота. Это — четырехколесные беспилотные наземные транспортные средства.

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В США истребители будут защищать "роботы-койоты". Их задача отпугивать диких зверей и птиц от дорогостоящей техники. Об этом пишет Мilitarytimes.

В настоящее время на вооружении ВМС США находятся три таких робота. Это — четырехколесные беспилотные наземные транспортные средства, на которых установлены пластиковые фигурки койотов в натуральную величину.

Они будут стоять на страже над элитной демонстрационной группой истребителей "Голубые ангелы" военно-морских сил США.

Роботы-койоты ВМС США

"Койот-роверы" предназначены для отпугивания диких животных и птиц от военных аэродромов.

Такие беспилотные системы можно разворачивать на аэродромах для отпугивания птиц и других проблемных диких животных, которые могут нанести ущерб на миллионы долларов или даже угрожать жизни экипажей, влетев в двигатель.

Беспилотные транспортные средства еще остаются на стадии прототипирования, но их уже использовали в испытательных демонстрациях на нескольких аэродромах, включая военно-морскую авиабазу Пенсакола, Флорида, где проходят тренировки "Голубые ангелы".

Напомним, что в США создают дешевую дрон-ракету Viper. Американская компания Mach Industries заявила, что начала работать над созданием полноценной промышленной базы для "эры беспилотной войны".