У США винищувачі захищатимуть роботи-койоти: у ВМС показали, як вони виглядають (фото)

На цей час на озброєнні ВМС США перебувають три такі роботи. Це — чотириколісні безпілотні наземні транспортні засоби.

Related video

У США винищувачі захищатимуть "роботи-койоти". Їхнє завдання відлякувати диких звірів та птахів від вартістної техніки. Про це пише Мilitarytimes.

На цей час на озброєнні ВМС США перебувають три такі роботи. Це — чотириколісні безпілотні наземні транспортні засоби, на яких встановлені пластикові фігурки койотів у натуральну величину.

Вони стоятимуть на варті над елітною демонстраційною групою винищувачів "Блакитні ангели" військово-морских сил США.

Роботи-койоти ВМС США

"Койот-ровери" призначені для відлякування диких тварин та птахів від військових аеродромів.

Такі безпілотні системи можна розгортати на аеродромах для відлякування птахів та інших проблемних диких тварин, які можуть завдати збитків на мільйони доларів або навіть загрожувати життю екіпажів, влетівши в двигун.

Безпілотні транспортні засоби ще залишаються на стадії прототипування, але їх вже використовували у випробувальних демонстраціях на кількох аеродромах, включаючи військово-морську авіабазу Пенсакола, Флорида, де проходять тренування "Блакитні ангели".

Нагадаємо, що в США створюють дешеву дрон-ракету Viper. Американська компанія Mach Industries заявила, що почала працювати над створенням повноцінної промислової бази для "ери безпілотної війни".