"Черные пантеры" для Войска Польского: зачем Варшава закупает десятки южнокорейских танков

Польша продолжит наращивать свой военный потенциал, посылая русским четкий сигнал о том, что им стоит держаться подальше.

Польша готовится к войне. Русские медленно завоевывают Украину. Американцы планомерно сокращают свои обязательства перед Европой. Многие опасаются, что Москва пойдет дальше Киева, как только достигнет своих стратегических целей в этой стране.

Чтобы подготовиться к потенциальной угрозе собственным границам, Варшава пошла на беспрецедентные военные расходы. Одной из самых мощных платформ, которые она закупает, является южнокорейский основной боевой танк K2 Black Panther.

Об этом пишет в своей статье, которую перевел Фокус, геополитический аналитик Брэндон Дж. Вайхерт.

Польше нужен отличный танк. Южнокорейский же танк – лучший в мире

Ранее Польша уже закупила несколько единиц южнокорейских танков. Однако 2 июля Варшава заключила с правительством Южной Кореи экспортное соглашение на сумму 6 миллиардов долларов, чтобы получить еще одну партию. Всего в сделке участвуют до 180 танков, что является крупнейшей экспортной сделкой Сеула на сегодняшний день. Сделка стала выдающимся достижением президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, который изо всех сил пытался восстановить спокойствие в стране после неудачной попытки введения военного положения, предпринятой его предшественником Юн Сук Елем в декабре 2024 года.

Танк K2 Black Panther Фото: Открытые источники

Польша продолжает укреплять свой внутренний оборонный потенциал. Хотя K2, безусловно, является иностранной системой, по крайней мере 63 из этих 180 танков будут построены в Польше в рамках совместного соглашения между южнокорейским производителем Hyundai Rotem и польским оборонным конгломератом PGZ.

Сделка продолжает тенденцию развития сотрудничества двух стран. В 2022 году Польша стала основным клиентом Южной Кореи в сфере обороны, подписав контракт на сумму до 22 миллиардов долларов на поставку нескольких систем вооружений — в том числе 180 танков K2, 212 самоходных гаубиц K9, 48 истребителей FA-50 и нескольких реактивных систем залпового огня Chunmoo.

Что же такого выдающегося в "Черной пантере"?

Вполне логично, что польское правительство наращивает свои арсеналы перед лицом растущей, по его мнению, российской угрозы для своей территории. K2 Black Panther представляет собой грозную систему. Он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L/55 с автозарядом, способной стрелять снарядами стандарта НАТО и южнокорейскими боеприпасами KSTAM (Korean Smart Top-Attack Munition) системы "выстрелил и забыл".

Южнокорейский танк K2 Black Panther в ходе испытаний на полигоне Фото: Открытые источники

Более того, этот танк обладает высокой скорострельностью – 10-15 выстрелов в минуту – и включает в себя функцию "охотник-убийца" с автоматическим обнаружением и сопровождением цели. Вторичное вооружение включает 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и 7,62-мм коаксиальный пулемет.

K2 оснащен реактивной броней (ERA) и системами активной защиты (APS) как мягкого (дымовые гранаты), так и жесткого поражения для противостояния ракетам и противотанковым средствам. Вариант K2PL для Польши включает усиленную броню, систему активной защиты и системы радиоэлектронной борьбы против БПЛА.

Приводимый в движение 1500-сильным дизельным двигателем (MTU 883 для Южной Кореи и Hyundai DV27K для экспорта), он развивает скорость 70 км/ч и имеет общий запас хода 445 км. Гидропневматическая и внутрирамная подвески (ISU) Black Panther обеспечивают потрясающую маневренность на различных участках местности, включая польские болота и пески.

Польша считает, что Россия готовится к вторжению, и интенсивно наращивает свою военную мощь, чтобы превратить страну в дикобраза. Конечно, еще предстоит выяснить, захотят ли российские военные продолжать войну – не говоря о том, смогут ли. Варшава предполагает, что после захвата Украины русские начнут активные действия против Польши, но пока нет достаточных доказательств того, что Россия намерена это сделать.

Тем не менее, польские лидеры продолжат наращивать свой военный потенциал в качестве ясного знака русским, чтобы те держались подальше. K2 Black Panther из Южной Кореи поможет Варшаве донести это послание на языке, который наверняка поймет президент России Владимир Путин.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.