"Чорні пантери" для Війська Польського: навіщо Варшава закуповує десятки південнокорейських танків

Польща продовжить нарощувати свій військовий потенціал, посилаючи росіянам чіткий сигнал про те, що їм варто триматися подалі.

Related video

Польща готується до війни. Росіяни повільно завойовують Україну. Американці планомірно скорочують свої зобов'язання перед Європою. Багато хто побоюється, що Москва піде далі Києва, щойно досягне своїх стратегічних цілей у цій країні.

Щоб підготуватися до потенційної загрози власним кордонам, Варшава пішла на безпрецедентні військові витрати. Однією з найпотужніших платформ, які вона закуповує, є південнокорейський основний бойовий танк K2 Black Panther.

Про це пише у своїй статті, яку переклав Фокус, геополітичний аналітик Брендон Дж. Вайхерт.

Польщі потрібен відмінний танк. Південнокорейський же танк — найкращий у світі

Раніше Польща вже закупила кілька одиниць південнокорейських танків. Однак 2 липня Варшава уклала з урядом Південної Кореї експортну угоду на суму 6 мільярдів доларів, щоб отримати ще одну партію. Загалом в угоді беруть участь до 180 танків, що є найбільшою експортною угодою Сеула на сьогоднішній день. Угода стала видатним досягненням президента Південної Кореї Лі Чже Мена, який щосили намагався відновити спокій у країні після невдалої спроби запровадження воєнного стану, яку здійснив його попередник Юн Сук Єль у грудні 2024 року.

Танк K2 Black Panther Фото: Відкриті джерела

Польща продовжує зміцнювати свій внутрішній оборонний потенціал. Хоча K2, безумовно, є іноземною системою, принаймні 63 з цих 180 танків будуть побудовані в Польщі в рамках спільної угоди між південнокорейським виробником Hyundai Rotem і польським оборонним конгломератом PGZ.

Угода продовжує тенденцію розвитку співпраці двох країн. У 2022 році Польща стала основним клієнтом Південної Кореї у сфері оборони, підписавши контракт на суму до 22 мільярдів доларів на поставку кількох систем озброєнь, зокрема 180 танків K2, 212 самохідних гаубиць K9, 48 винищувачів FA-50 і кількох реактивних систем залпового вогню Chunmoo.

Що ж такого видатного в "Чорній пантері"?

Цілком логічно, що польський уряд нарощує свої арсенали перед обличчям зростаючої, на його думку, російської загрози для своєї території. K2 Black Panther являє собою грізну систему. Він оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою L/55 з автозарядом, здатною стріляти снарядами стандарту НАТО і південнокорейськими боєприпасами KSTAM (Korean Smart Top-Attack Munition) системи "вистрілив і забув".

Південнокорейський танк K2 Black Panther під час випробувань на полігоні Фото: Відкриті джерела

Ба більше, цей танк має високу скорострільність — 10-15 пострілів за хвилину — і має функцію "мисливець-вбивця" з автоматичним виявленням і супроводом цілі. Вторинне озброєння включає 12,7-мм великокаліберний кулемет і 7,62-мм коаксіальний кулемет.

K2 оснащений реактивною бронею (ERA) і системами активного захисту (APS) як м'якого (димові гранати), так і жорсткого ураження для протистояння ракетам і протитанковим засобам. Варіант K2PL для Польщі включає посилену броню, систему активного захисту та системи радіоелектронної боротьби проти БПЛА.

Приводиться в рух 1500-сильним дизельним двигуном (MTU 883 для Південної Кореї і Hyundai DV27K для експорту), він розвиває швидкість 70 км/год і має загальний запас ходу 445 км. Гідропневматична і внутрішньорамна підвіски (ISU) Black Panther забезпечують приголомшливу маневреність на різних ділянках місцевості, включно з польськими болотами і пісками.

Польща вважає, що Росія готується до вторгнення й інтенсивно нарощує свою військову міць, щоб перетворити країну на дикобраза. Звичайно, ще належить з'ясувати, чи захочуть російські військові продовжувати війну — не кажучи про те, чи зможуть. Варшава припускає, що після захоплення України росіяни почнуть активні дії проти Польщі, але поки немає достатніх доказів того, що Росія має намір це зробити.

Проте польські лідери продовжать нарощувати свій військовий потенціал як ясний знак росіянам, щоб ті трималися подалі. K2 Black Panther з Південної Кореї допоможе Варшаві донести це послання мовою, яку напевно зрозуміє президент Росії Володимир Путін.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його нова книжка, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжкових магазинах. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.