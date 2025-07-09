Китай атаковал лазером самолет-разведчик Бундесвера: в КНР отреагировали на обвинения

Применение лазера против самолета произошло во время его приближения к китайскому фрегату. В МИД Китая заявления Германии отвергают.

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Китай отрицает обвинения Германии в том, что его военные атаковали лазером самолет Бундесвера, участвующий в операции по защите судов в Красном море от хуситов. Об этом сообщает Bloomberg.

"Как нам стало известно от компетентных органов, заявления Германии полностью противоречат фактам", — заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге для прессы в Пекине 9 июля.

Она добавила, что Китай выполняет свои обязанности как великая страна и вносит вклад в безопасность международных судоходных путей.

"Обе стороны должны укреплять коммуникацию на основе фактов и своевременно, чтобы избежать недоразумений и просчетов", — сказала она.

Германия заявила в начале этой недели, что в начале июля немецкий самолет-разведчик с пропеллерным двигателем участвовал в дальней разведке в рамках операции ЕС по защите морских путей от нападений хуситов, был атакован лазером в Красном море. Из-за этого в Германии вызвали посла Китая в МИД.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что хочет взаимодействовать с Китаем "на равных", но призвал страну объяснить, что произошло.

"Я более чем раздражен этим инцидентом. Такое нарушение работы наших самолетов, как и любая другая неспровоцированная опасность для наших подразделений, является неприемлемой", — сказал Вадефул.

Напомним, что китайского посла в ФРГ Дэна Хунбо 8 июля вызвали в МИД. Самолет, который летел в Джибути, восточноафриканскую страну, которая стала местом поставок грузов для военных стран-членов Евросоюза, находящихся в Африке, лазером атаковали китайские войска.