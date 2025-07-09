Китай атакував лазером літак-розвідник Бундесверу: в КНР відреагували на звинувачення

Застосування лазера проти літака відбулося під час його наближення до китайського фрегата. В МЗС Китаю заяви Німеччини відкидають.

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Китай заперечує звинувачення Німеччини в тому, що його військові атакували лазером літак Бундесверу, що бере участь в операції із захисту суден у Червоному морі від хуситів. Про це повідомляє Bloomberg.

"Як нам стало відомо від компетентних органів, заяви Німеччини повністю суперечать фактам", — заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу для преси в Пекіні 9 липня.

Вона додала, що Китай виконує свої обов’язки як велика країна та робить внесок у безпеку міжнародних судноплавних шляхів.

"Обидві сторони повинні зміцнювати комунікацію на основі фактів та своєчасно, щоб уникнути непорозумінь та прорахунків", — сказала вона.

Німеччина заявила на початку цього тижня, що на початку липня німецький літак-розвідник з пропелерним двигуном брав участь у дальній розвідці в межах операції ЄС із захисту морських шляхів від нападів хуситів, був атакований лазером у Червоному морі. Через це в Німеччині викликали посла Китаю до МЗС.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що хоче взаємодіяти з Китаєм "на рівних", але закликав країну пояснити, що сталося.

"Я більш ніж роздратований цим інцидентом. Таке порушення роботи наших літаків, як і будь-яка інша неспровокована небезпека для наших підрозділів, є неприйнятною", – сказав Вадефул.

Нагадаємо, що китайського посла у ФРН Дена Хунбо 8 липня викликали в МЗС. Літак, який летів у Джибуті, східноафриканську країну, яка стала місцем постачань вантажів для військових країн-членів Євросоюзу, що перебувають в Африці, лазером атакували китайські війська.