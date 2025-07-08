Китай атакував лазером літак-розвідник Бундесверу, — МЗС ФРН

Китайські військові атакували лазером літак Бундесверу, що бере участь в операції із захисту суден у Червоному морі від хуситів. Відомо, що літак летів до Джибуті.

Related video

Китайського посла у ФРН Дена Хунбо 8 липня викликали в МЗС. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.

"Загроза німецькому персоналу і зрив операції абсолютно неприйнятні", — зазначило німецьке відомство.

Коли саме стався інцидент і які були наслідки, у міністерстві не розповідають. Атака трапилася на тлі стурбованості впливом Китаю на критично важливі технології та інфраструктуру безпеки в Європі, зазначає видання Newsweek.

Літак летів у Джібуті, східноафриканську країну, яка стала місцем поставок вантажів для військових країн-членів Євросоюзу, що перебувають в Африці.

Tagesschau пише, що інцидент стався на початку липня, коли німецький літак здійснював розвідувальний політ.

"На літак був спрямований лазер з китайського військового корабля. Підсвічування лазером вважається в армії щонайменше загрозливим жестом", — повідомили журналісти.

Місія ASPIDES — це військова місія ЄС з підтримання безпеки та захисту вільного судноплавства в Червоному морі, Перській затоці та Індійському океані.

Операція розпочалася в лютому 2024 року з метою захисту цивільних суден від нападів єменських бойовиків-хуситів, у ній беруть участь до 700 німецьких солдатів.

Нагадаємо, корабель ЗС РФ обстріляв сигнальними боєприпасами вертоліт Бундесверу під час його розвідувального польоту над Балтійським морем.

Уряд Німеччини збирається оплатити виробництво 500 дронів "Лютий" в Україні. Ціна БПЛА вдвічі більша за ударний дрон "Бобер".