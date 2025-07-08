Китай атаковал лазером самолет-разведчик Бундесвера, – МИД ФРГ

Китайские военные атаковали лазером самолет Бундесвера, участвующий в операции по защите судов в Красном море от хуситов. Известно, что самолет летел в Джибути.

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Китайского посла в ФРГ Дэна Хунбо 8 июля вызвали в МИД. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии.

"Угроза немецкому персоналу и срыв операции абсолютно неприемлемы", — отметило немецкое ведомство.

Когда именно произошел инцидент и какие были последствия, в министерстве не рассказывают. Атака случилась на фоне обеспокоенности влиянием Китая на критически важные технологии и инфраструктуру безопасности в Европе, отмечает издание Newsweek.

Самолет летел в Джибути, восточноафриканскую страну, которая стала местом поставок грузов для военных стран-членов Евросоюза, пребывающих в Африке.

Tagesschau пишет, что инцидент произошел в начале июля, когда немецкий самолет совершал разведывательный полет.

"На самолет был направлен лазер с китайского военного корабля. Подсветка лазером считается в армии по меньшей мере угрожающим жестом", — сообщили журналисты.

Миссия ASPIDES — это военная миссия ЕС по поддержанию безопасности и защите свободного судоходства в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане.

Операция началась в феврале 2024 года с целью защиты гражданских судов от нападений йеменских боевиков-хуситов, в ней участвуют до 700 немецких солдат.

Напомним, корабль ВС РФ обстрелял сигнальными боеприпасами вертолет Бундесвера во время его разведывательного полета над Балтийским морем.

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