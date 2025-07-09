Размывает силуэт на общем фоне: в Украине создали антитепловизионное пончо для ВСУ (видео)

Одно такое пончо на мировом рынке в среднем стоит от 2 тысяч долларов и выше. Украинские производители изготовили аналог в разы дешевле.

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В Украине компания STG Defence создала новое маскировочное пончо для украинских защитников. Оно позволяет скрыть бойца от тепловизионных приборов и средств ночного видения. Об этом пишет "Милитарный".

Новое изделие презентовали на мероприятии Brave1 Connect. Идея его создания возникла после длительного анализа мировых аналогов.

Как рассказывают разработчики, они проанализировали цены таких изделий на мировом рынке и пришли к выводу, что покупать их для украинских защитников — дорого. Одно такое пончо в среднем стоит от 2 тысяч долларов и выше, поэтому они решили попробовать создать такой маскировочный плащ собственными силами и который стоил бы дешевле.

Поэтому STG Defence в сотрудничестве с Центральным управлением развития и сопровождения материального обеспечения создала новое пончо, которое сочетает инновационные материалы и технологии и более доступное по цене.

Основным элементом изделия стала металлизированная нейлоновая ткань с кристаллами серебра, которая обеспечивает эффективную терморегуляцию и защиту от тепловизионного наблюдения.

Технология позволяет либо удерживать тепло человеческого тела, либо отводить его в специально предусмотренных для этого зонах.

Также ткань такого маскировочного плаща отражает лучи инфракрасного излучения. За счет этого уменьшается контур цели на экранах приборов ночного видения.

Сочетание этих двух функций — терморегуляции и отражения ИК-лучей — делает бойца почти невидимым для современных средств наблюдения.

Сейчас изделие проходит полевые испытания, и если его эффективность будет утверждена, его будут впоследствии использовать в войске.

Сейчас пончо проходит полевые испытания, которые должны окончательно подтвердить его эффективность. Разработка уже получила положительные отзывы и технические протоколы.

Напомним, что в Ровно ранее создали теплоотражающее пончо для ВСУ. Плащ экранирует от тепловизора и защищает от ветра и воды.