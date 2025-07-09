Розмиває силует на загальному фоні: в Україні створили антитепловізійне пончо для ЗСУ (відео)

Одне таке пончо на світовому ринку в середньому коштує від 2 тисяч доларів і вище. Українські виробники виготовили аналог в рази дешевше.

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В Україні компанія STG Defence створила нове маскувальне пончо для українських захисників. Воно дозволяє приховати бійця від тепловізійних приладів та засобів нічного бачення. Про це пише "Мілітарний".

Новий виріб презентували на заході Brave1 Connect. Ідея його створення виникла після тривалого аналізу світових аналогів.

Як розповідають розробники, вони проаналізували ціни таких виробів на світовому ринку і дійшли висновку, що купувати їх для українських захисників — дорого. Одне таке пончо в середньому коштує від 2 тисяч доларів і вище, тож вони вирішили спробувати створити такий маскувальний плащ власними силами і який коштував би дешевше.

Відтак STG Defence у співпраці з Центральним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення створила нове пончо, яке поєднує інноваційні матеріали й технології і більш доступне за ціною.

Основним елементом виробу стала металізована нейлонова тканина з кристалами срібла, яка забезпечує ефективну терморегуляцію та захист від тепловізійного спостереження.

Технологія дозволяє або утримувати тепло людського тіла, або відводити його у спеціально передбачених для цього зонах.

Також тканина такого маскувального плаща відбиває промені інфрачервоного випромінювання. За рахунок цього зменшується контур цілі на екранах приладів нічного бачення.

Поєднання цих двох функцій — терморегуляції та відбиття ІЧ-променів — робить бійця майже невидимим для сучасних засобів спостереження.

Зараз виріб проходить польові випробування, і якщо його ефективність буде затверджено, його будуть згодом використовувати у війську.

Наразі пончо проходить польові випробування, які мають остаточно підтвердити його ефективність. Розробка вже отримала позитивні відгуки та технічні протоколи.

Нагадаємо, що у Рівному раніше створили тепловідбивне пончо для ЗСУ. Плащ екранує від тепловізора та захищає від вітру та води.