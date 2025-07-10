Европа взялась за крылатые ракеты: в ЕС наращивают выпуск более мощных Storm Shadow/SCALP (фото)

Правительства Великобритании и Франции договорились о совместной модернизации дальнобойного вооружения, включая закупку новых крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, расширение производственных мощностей MBDA и разработку новых образцов вооружения.

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“Спустя 15 лет после последнего заказа производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году”, — заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

По его словам, поводом для возобновления производства стало эффективное применение данного вида вооружения в Украине.

“Поставляемая на Украину франко-британская ракета SCALP/Storm Shadow продемонстрировала свою эффективность в современных боях высокой интенсивности в решающих ситуациях”, — подчеркнул французский министр.

Фото: X (Twitter)

Решения реализуются в рамках оборонного договора Trinity House, подписанного 23 октября 2024 год. Его ключевая цель — усиление совместных усилий по созданию дальнобойных вооружений для сдерживания агрессии России.

Новые Storm Shadow/SCALP: что известно

Как отметили обозреватели Defense Express, первым шагом стало размещение заказа на усовершенствованные версии крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. В документе отмечено, что новые модификации будут «мощнее», однако подробности пока не раскрываются.

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Для ускорения производства MBDA расширит свои мощности, что предполагает создание не менее 300 новых рабочих мест. Параллельно Великобритания и Франция согласовали разработку ракеты нового поколения, которая должна прийти на смену Storm Shadow/SCALP, стоящей на вооружении с 2003 года.

Новое вооружение, как предполагается, будет обладать дальнобойными и противокорабельными возможностями. Среди вероятных кандидатов упоминаются перспективные разработки MBDA: TP15 и высокоскоростная RJ10.

Напомним, эти образцы были представлены в июне текущего года на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже. TP15 – это перспективная крылатая ракета класса “воздух-земля”, предназначенная для поражения высокозащищенных целей. RJ10 – противокорабельная ракета, которая будет обладать значительным потенциалом за счет высокой скорости и малозаметности.