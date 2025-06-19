Заменят SCALP и Harpoon: в Европе представили новейшие крылатые ракеты TP15 и RJ10 (фото)

На проходящем в Ле-Бурже Парижском авиасалоне конгломерат MBDA напомнил о разработке перспективных ракетных систем по программе FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), представив модели двух новых ракет: дозвуковой крылатой TP15 и сверхзвуковой противокорабельной RJ10.

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Эти ракеты станут заменой для SCALP/Storm Shadow и Exocet/Harpoon соответственно, поскольку характеристики предшественников уже недостаточны, чтобы противостоять новым угрозам и передовым средствам защиты. Об этом пишет издание EDR Magazine.

Программа FC/ASW стартовала с концептуального этапа в 2017 году, а в 2022 году перешла к конкретным разработкам. С 2023 года к Великобритании и Франции, инициировавшим проект, присоединилась Италия. Проект признан приоритетным: MBDA задействовала дополнительно 750 специалистов для его ускорения.

Технические особенности TP15 и RJ10

TP15 – перспективная крылатая ракета, предназначенная для поражения высокозащищенных целей. Ее длина составляет около 5 метров. Она оснащена новым турбореактивным двигателем, создаваемым совместно Rolls-Royce и Safran. Как и у Storm Shadow, наведение на конечном участке будет осуществляться с помощью тепловизионной головки самонаведения. Ключевое отличие — сниженная радиолокационная заметность за счет новой формы и композитных материалов.

RJ10 – противокорабельная ракета, создаваемая с применением прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), что позволит ей развивать скорость от 3 до 5 Махов. Хотя ракета не относится к классу гиперзвуковых, она обладает значительным потенциалом за счет высокой скорости и малозаметности. Для наведения будет использоваться современная активная радиолокационная головка, разрабатываемая совместно MBDA UK и Thales. Причем по конструкции RJ10 напоминает французскую ядерную ракету ASMP.

Прототип новейшей ротивокорабельной ракеты RJ10

Что касается носителей новых ракет, то они должны быть интегрированы в:

перспективные европейские боевые самолеты шестого поколения FCAS (совместная программа Франции, Германии и Испании, судьба которой под вопросом из-за разногласий);

самолеты Tempest (инициатива Великобритании, Японии и Италии);

истребители Rafale и Eurofighter Typhoon (в рамках модернизации текущего парка);

фрегаты FREMM и Type 26 (в морском варианте).

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Ожидается, что наземные испытания продолжатся до 2026 года, после чего начнутся летные испытания. Предполагаемые сроки поставок — 2029–2031 годы, однако внутри MBDA рассматривается возможность ускорения сроков до 2028 года.

Напомним, 17 июня на выставке в Ле-Бурже французская компания ArianeGroup представила прототипы перспективных баллистических ракет с дальностью до 1000 и 2500 км. Потенциально данные модели могут лечь в основу нового "ракетного щита сдерживания" вооруженных сил Франции.