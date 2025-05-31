В любую точку мира – за час: США потратят более $1 млрд на программу "Быстрый глобальный удар"

Пентагон финансирует производство гиперзвуковых ракет и пусковых платформ к ним. Штаты создают высокоточное оружие, достигающее любой цели в мире максимум за 60 минут.

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Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства США.

Вложение обеспечит работы по управлению программой, инженерной разработке, интеграции систем, закупке материалов и оснащения для производства ракет и пусковых платформ к системам "Быстрого глобального удара" Conventional Prompt Strike.

Работы выполнят в Денвере, Хантсвилле, Саннивэйле, Титусвилле и других городах. Завершить контракт хотят к 31 августа 2028 года.

Контракт заключен в формате cost-plus-incentive-fee и cost-plus-fixed-fee. Подрядчик получит компенсацию затрат и дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов. Документ оформлен как unpriced letter contract, что позволяет начать работы до утверждения всех условий.

На первом этапе из бюджета США потратят $140 млн на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2024 и 2025 финансовых годах.

"Быстрый глобальный удар" является экспериментальной военной программой Штатов. Цель проекта — создать высокоточное гиперзвуковое ракетное оружие в безъядерном варианте, которое достигнет любой цели в мире за 1 час.

Бюджетный запрос Пентагона на гиперзвуковые исследования в 2025 году составили $6,9 млрд, что на $2,2 млрд больше уровня 2023 года. Несмотря на это, в США до сих пор не создали ни одной программы по гиперзвуковому оружию, пишет издание Military Aerospace.

Напомним, у Китая появилась баллистическая ракета KD-21 с характеристиками, которые похожи на российские "Кинжалы".

Тайвань не отстает в производстве гиперзвука и создал ракету, развивающую скорость до 6 Махов с дальностью полета до 2000 км. Это дает возможность бить по стратегическим объектам противника.