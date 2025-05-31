У будь-яку точку світу — за годину: США витратять понад $1 млрд на програму "Швидкий глобальний удар"

Пентагон фінансує виробництво гіперзвукових ракет і пускових платформ до них. Штати створюють високоточну зброю, що досягає будь-якої мети у світі максимум за 60 хвилин.

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Про це повідомила прес-служба оборонного відомства США.

Вкладення забезпечить роботи з управління програмою, інженерного розроблення, інтеграції систем, закупівлі матеріалів і оснащення для виробництва ракет і пускових платформ до систем "Швидкого глобального удару" Conventional Prompt Strike.

Роботи виконають у Денвері, Гантсвіллі, Саннівейлі, Тітусвіллі та інших містах. Завершити контракт хочуть до 31 серпня 2028 року.

Контракт укладено у форматі cost-plus-incentive-fee і cost-plus-fixed-fee. Підрядник отримає компенсацію витрат і додаткову винагороду залежно від результатів. Документ оформлено як unpriced letter contract, що дає змогу розпочати роботи до затвердження всіх умов.

На першому етапі з бюджету США витратять $140 млн на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) у 2024 і 2025 фінансових роках.

"Швидкий глобальний удар" є експериментальною військовою програмою Штатів. Мета проєкту — створити високоточну гіперзвукову ракетну зброю в без'ядерному варіанті, яка досягне будь-якої цілі у світі за 1 годину.

Бюджетний запит Пентагону на гіперзвукові дослідження у 2025 році становив $6,9 млрд, що на $2,2 млрд більше за рівень 2023 року. Незважаючи на це, у США досі не створили жодної програми з гіперзвукової зброї, пише видання Military Aerospace.

Нагадаємо, у Китаю з'явилася балістична ракета KD-21 з характеристиками, які схожі на російські "Кинджали".

Тайвань не пасе задніх у виробництві гіперзвуку і створив ракету, що розвиває швидкість до 6 Махів з дальністю польоту до 2000 км. Це дає можливість бити по стратегічних об'єктах противника.