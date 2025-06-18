Франция разрабатывает новые баллистические ракеты: когда проект реализуют "в железе" (фото)

Французская аэрокосмическая компания ArianeGroup 17 июня представила на международном авиасалоне в Ле-Бурже модели перспективных баллистических ракет с дальностью до 1000 и 2500 км, которые потенциально могут лечь в основу нового «ракетного щита сдерживания» вооруженных сил Франции.

Related video

Представленные модели пока являются концептуальными, и для перехода к их производству в «металле» потребуется существенный объём исследований и испытаний, сообщает немецкое издание Hartpunkt.

По мнению экспертов, речь идет о двух типах ракет: одноступенчатой — с дальностью до 1000 км, и более крупной двухступенчатой — с дальностью до 2500 км.

Модели будущих французских баллистических ракет Фото: Открытые источники

Разработка баллистических ракет находится в компетенции ArianeGroup, которая также отвечает за производство баллистических ракет морского базирования M51 — главной составляющей ядерной триады Франции. В то же время конгломерат MBDA ведет работы над дальнобойной крылатой ракетой LCM, которая разрабатывается на базе корабельной MdCN в наземном варианте.

Обозреватели Hartpunkt отмечают, что Франция может довести проект баллистических ракет до практической реализации лишь при условии кооперации с другими европейскими странами, такими как Германия или Великобритания. Однако подобные инициативы уже сталкивались с трудностями, как это произошло в рамках программы FCAS по созданию нового европейского истребителя.

Важно

Медленнее танка: как продвигается создание истребителя шестого поколения FCAS для Европы

Также было отмечено, что представленные модели ракет отличаются от предыдущих французских разработок. К примеру, оперативно-тактический ракетный комплекс Hades 1980-х годов имел дальность лишь до 500 км. Таким образом, разработка ракеты на 1000 км будет уже существенным шагом вперёд. Однако дальность в 2500 км для второй ракеты вызывает вопросы, учитывая, что устаревшие французские ракеты S3 имели дальность до 3700 км, а S2 — до 3000 км.

Остаётся открытым вопрос, станут ли эти проекты полноценной частью будущего арсенала Франции или так и останутся выставочными макетами. Ведь в случае реализации они могут существенно повлиять на баланс дальнобойных ракетных систем в Европе.

Напомним, ядерный арсенал Франции состоит из 290 действующих ядерных боеголовок, готовых к развертыванию с помощью 98 стратегических систем доставки. Но для производства новых боеголовок необходим дефицитный тритий. В этой связи Министерство обороны страны и государственная электроэнергетическая компания EDF планируют объединить свои усилия для производства этого важнейшего компонента.