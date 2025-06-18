Франція розробляє нові балістичні ракети: коли проєкт реалізують "у залізі" (фото)

Французька аерокосмічна компанія ArianeGroup 17 червня представила на міжнародному авіасалоні в Ле-Бурже моделі перспективних балістичних ракет із дальністю до 1000 і 2500 км, які потенційно можуть лягти в основу нового "ракетного щита стримування" збройних сил Франції.

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Представлені моделі поки що є концептуальними, і для переходу до їхнього виробництва в "металі" знадобиться істотний обсяг досліджень і випробувань, повідомляє німецьке видання Hartpunkt.

На думку експертів, йдеться про два типи ракет: одноступеневу — з дальністю до 1000 км, і більшу двоступеневу — з дальністю до 2500 км.

Моделі майбутніх французьких балістичних ракет Фото: Відкриті джерела

Розробка балістичних ракет перебуває в компетенції ArianeGroup, яка також відповідає за виробництво балістичних ракет морського базування M51 — головної складової ядерної тріади Франції. Водночас конгломерат MBDA веде роботи над далекобійною крилатою ракетою LCM, яка розробляється на базі корабельної MdCN у наземному варіанті.

Оглядачі Hartpunkt зазначають, що Франція може довести проєкт балістичних ракет до практичної реалізації лише за умови кооперації з іншими європейськими країнами, такими як Німеччина або Велика Британія. Однак подібні ініціативи вже стикалися з труднощами, як це сталося в межах програми FCAS зі створення нового європейського винищувача.

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Також було зазначено, що представлені моделі ракет відрізняються від попередніх французьких розробок. Наприклад, оперативно-тактичний ракетний комплекс Hades 1980-х років мав дальність лише до 500 км. Таким чином, розробка ракети на 1000 км буде вже суттєвим кроком уперед. Однак дальність у 2500 км для другої ракети викликає питання, враховуючи, що застарілі французькі ракети S3 мали дальність до 3700 км, а S2 — до 3000 км.

Залишається відкритим питання, чи стануть ці проєкти повноцінною частиною майбутнього арсеналу Франції, чи так і залишаться виставковими макетами. Адже в разі реалізації вони можуть істотно вплинути на баланс далекобійних ракетних систем у Європі.

Нагадаємо, ядерний арсенал Франції складається з 290 діючих ядерних боєголовок, готових до розгортання за допомогою 98 стратегічних систем доставки. Але для виробництва нових боєголовок необхідний дефіцитний тритій. У зв'язку з цим Міністерство оборони країни і державна електроенергетична компанія EDF планують об'єднати свої зусилля для виробництва цього найважливішого компонента.