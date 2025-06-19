Замінять SCALP і Harpoon: у Європі представили новітні крилаті ракети TP15 і RJ10 (фото)

На Паризькому авіасалоні, що проходить у Ле-Бурже, конгломерат MBDA нагадав про розробку перспективних ракетних систем за програмою FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), представивши моделі двох нових ракет: дозвукової крилатої TP15 і надзвукової протикорабельної RJ10.

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Ці ракети стануть заміною для SCALP/Storm Shadow і Exocet/Harpoon відповідно, оскільки характеристики попередників уже недостатні, щоб протистояти новим загрозам і передовим засобам захисту. Про це пише видання EDR Magazine.

Програма FC/ASW стартувала з концептуального етапу 2017 року, а 2022 року перейшла до конкретних розробок. З 2023 року до Великої Британії та Франції, які ініціювали проєкт, приєдналася Італія. Проєкт визнано пріоритетним: MBDA залучив додатково 750 фахівців для його прискорення.

Технічні особливості TP15 і RJ10

TP15 — перспективна крилата ракета, призначена для ураження високозахищених цілей. Її довжина становить близько 5 метрів. Вона оснащена новим турбореактивним двигуном, створюваним спільно Rolls-Royce і Safran. Як і у Storm Shadow, наведення на кінцевій ділянці буде здійснюватися за допомогою тепловізійної головки самонаведення. Ключова відмінність — знижена радіолокаційна помітність завдяки новій формі та композитним матеріалам.

RJ10 — протикорабельна ракета, яку створюють із застосуванням прямоточного повітряно-реактивного двигуна (ПВРД), що дасть їй змогу розвивати швидкість від 3 до 5 Махів. Хоча ракета не належить до класу гіперзвукових, вона має значний потенціал завдяки високій швидкості та малопомітності. Для наведення буде використовуватися сучасна активна радіолокаційна головка, що розробляється спільно MBDA UK і Thales. Причому за конструкцією RJ10 нагадує французьку ядерну ракету ASMP.

Прототип новітньої ротивокорабельної ракети RJ10

Що стосується носіїв нових ракет, то вони мають бути інтегровані в:

перспективні європейські бойові літаки шостого покоління FCAS (спільна програма Франції, Німеччини та Іспанії, доля якої під питанням через розбіжності);

літаки Tempest (ініціатива Великої Британії, Японії та Італії);

винищувачі Rafale і Eurofighter Typhoon (у рамках модернізації поточного парку);

фрегати FREMM і Type 26 (у морському варіанті).

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Очікується, що наземні випробування триватимуть до 2026 року, після чого почнуться льотні випробування. Передбачувані терміни постачань — 2029-2031 роки, проте всередині MBDA розглядається можливість прискорення термінів до 2028 року.

Нагадаємо, 17 червня на виставці в Ле-Бурже французька компанія ArianeGroup представила прототипи перспективних балістичних ракет з дальністю до 1000 і 2500 км. Потенційно ці моделі можуть лягти в основу нового "ракетного щита стримування" збройних сил Франції.