Astute на ремонте: Королевский флот Великобритании модернизирует свою мощнейшую субмарину

Последняя из запланированных семи атомных ударных подводных лодок (SSN) Королевского флота строится на верфях BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс, Камбрия, Англия. Введение субмарины в строй планируется на начало 2029 года. Несмотря на то, что программа близится к завершению, головной корабль класса ударных подлодок Astute, или попросту А, готовится к "модернизации середины жизни" после 15 лет непрерывной службы.

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Спустя 15 лет службы подводная лодка HMS Astute британского Королевского флота уходит на многолетний капитальный ремонт. Этот факт подчеркивает возможности мирового класса, превосходную скрытность и непреходящее значение подлодок класса Astute для британского атомного флота.

Об этом пишет в свое статье, котору перевел Фокус, американский журналист Питер Сучиу.

HMS Astute завершила "самый длительный срок непрерывной эксплуатации в истории британского подводного флота", – объявили представители Королевского флота, добавив, что лодка "будет передана команде Babcock", судостроительной компании, который также занимается модернизацией атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Vanguard.

Ожидается, что период повторной проверки в середине срока службы (MLRP) продлится несколько лет. В течение этого времени подводную лодку частично разберут, что позволит установить на нее обновления ядерного реактора, боевых систем и даже структурных компонентов. Однако реактор типа Rolls-Royce PWR2 Core-H не требует традиционной дозаправки.

Что представляет собой HMS Astute

Помимо самого длительного срока службы после ввода в эксплуатацию, на счету HMS Astute множество других достижений. Среди примечательных вех жизни подводной лодки – ее развертывание в Австралии в 2021 году вместе с флагманским авианосцем HMS Queen Elizabeth, во время которого она стала первой лодкой типа "А", прошедшей через Суэцкий канал.

Подводная лодка класса Astud Фото: Daily Mail

HMS Astute также стала первой лодкой своего класса, посетившей Соединенные Штаты, где она провела "обширные испытания оружия и противорадиолокационных средств", заявили в Королевском флоте.

Однако большинство ее миссий, которые выполняются в основном под водой, заключались в охране внутренних вод вокруг Британских островов. Это включало в себя наблюдение за передвижениями потенциальных угроз, в том числе российских военных кораблей.

Пока лодка готовится к выводу из строя, который может продлиться несколько лет, на борту HMS Astute устроили особое празднество для друзей, семьи и гостей. Во время короткого плавания подводная лодка даже погрузилась под воду, и экипаж продемонстрировал, как он живет и работает в море.

Каковы возможности HMS Astute

Подводные лодки класса Astute считаются одними из самых мощных ударных субмарин, находящихся на вооружении. Каждая из пяти действующих лодок оснащена лучшими в мире сенсорами, несет крылатые ракеты Tomahawk и тяжелые торпеды Spearfish, а также может обогнуть земной шар в погруженном состоянии, самостоятельно вырабатывая кислород и питьевую воду.

Только ВМС США могут сравниться с возможностями подводных боевых кораблей Королевского флота.

История подводной лодки началась в феврале 1986 года, когда Министерство обороны начало серию исследований, направленных на определение возможностей и требований к замене устаревших подводных лодок флота класса Swiftsure и Trafalgar. Длина каждой подлодки составляет около 97 метров, экипаж – около 100 моряков, а общая вместимость – 109 человек.

Cпуск на воду субмарины Astute в Девоншире Фото: wiki

Подводные лодки класса Astute оснащены множеством технологических новшеств, в частности, отсутствием оптического перископа. Вместо него используется высокотехнологичная видеотехника, которая позволяет экипажу сканировать горизонт, получая 360-градусный обзор для устранения любой потенциальной угрозы.

Кроме того, в отличие от других атомных подводных лодок, класс Astute был разработан с использованием самых современных антиакустических плит. Каждый корпус оснащен более чем 39 тысячами акустических плит, которые маскируют сонарный сигнал судна и позволяют подлодкам скользить по воде практически бесшумно. Легкий шум, издаваемый лодками, сравнивают с шумом "маленького дельфина".

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: Editor@nationalinterest.org.