Украина под массированной атакой дронов: "Шахеды" добрались до западных регионов, что известно (карта)

Ночью 12 июля российская армия наносит массированный удар по Украине дронами типа "Шахед". Беспилотники вошли в воздушное пространство с нескольких направлений, атаковали столицу и Полтавскую область, однако большинство БпЛА держат курс на западные регионы.

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"Шахеды" заходили в воздушное пространство Украины с северо-востока, востока и юга, двигаясь через центральные регионы в западном направлении. Об этом предупредили Воздушные силы Украины.

Группы ударных БпЛА двигались через Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Полтавскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области. Большинство из них держали юго-западный, северо-западный и западный курс.

Скриншот | предупреждения Воздушных сил Украины

Поздно вечером 11 июля дроны атаковали столицу — в Киеве работали силы ПВО по нескольким целям в небе.

Около полуночи воздушная тревога была объявлена почти по всем областям Украины из-за угрозы БпЛА. Также мониторинговые каналы предупредили о вылете нескольких самолетов стратегической авиации РФ ТУ-95МС.

Около 00:35 часов "Шахеды" атаковали Полтавскую область — взрывы были слышны в частности в Кременчуге, сообщил корреспондент Фокуса.

Также около 01:30 дроны добрались до Винницкой области — там было слышно работу сил ПВО.

В это время также дроны атаковали столицу — городской голова Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве.

По состоянию на 01:00 часов, по данным OSINT-канала Monitor, в воздушном пространстве Украины было более 140 ударных БпЛА. Большинство из них держали курс на западные регионы, двигаясь на Ровненскую, Винницкую и Хмельницкую области.

монитор | карта движения "Шахедов"

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Напомним, 12 июля в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа рассказали, что власти Белгород-Днестровского вывезли отходы после ракетного удара РФ на территорию водного фонда.

Также вечером 11 июля Киев атаковали БпЛА — в городе прогремела серия взрывов.