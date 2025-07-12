С фрагментами ракет: в Одесской области власти сбросили отходы после удара РФ на территорию водного фонда

Отходы после ракетного удара по лицею в Белгороде-Днестровском, случившегося 23 июня и в результате которого погибли люди, коммунальное предприятие МЦ "Благоустрій" вывезло на территорию земель водного фонда и охранной зоны Аккерманской крепости. Среди отходов — фрагменты ракет и остатки ракетного топлива.

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Коммунальное предприятие, осуществлявшее вывоз отходов после удара, подчиняется заместителю городского головы Андрею Криштопову. Их заметили на территории причала №1 "Рыбацкий край", сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В сообщении ведомства говорится, что во время проверки в городе Белгород-Днестровский было выявлено "вопиющее нарушение" в сфере обращения с отходами, которые образовались в результате вооруженной агрессии ВС РФ. Территория, где обнаружили обломки, относится к землям водного фонда.

"Это — территория земель водного фонда и охранной зоны памятника археологии — Аккерманской крепости, до которой менее 70 метров", — утверждают специалисты.

Также в ведомстве рассказали, что коммунальное предприятие вывезло не простые отходы. Среди мусора обнаружили:

фрагменты ракетного вооружения;

остатки ракетного топлива;

сгоревшее школьное имущество, в частности учебники и мебель.

В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа также отметили, что коммерческое использование территории предприятие осуществляло без всяких разрешений и соблюдения экологических правил, а также вопреки этическим нормам.

Стоит отметить, что постановление КМУ №1073 от 27.09.2022 регулирует порядок обращения с отходами, образовавшимися в результате боевых действий, терактов и разрушений.

По ст. 52 КУоАП в отношении работников МЦ "Благоустрій" сейчас составлены протоколы об административных правонарушениях.

В ведомстве также отметили, что накануне получили многочисленные обращения от местных жителей, которые жаловались на то, что остатки их учебного заведения оказались "под ногами".

Напомним, российская армия атаковала учебное заведение в Белгород-Днестровском 23 июня: в результате удара баллистической ракетой лицей был полностью уничтожен, погибли люди.

В сети 10 июля сообщили, что туристы обнаружили кучи мусора возле одного из чудес света.