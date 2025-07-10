Непривлекательный рай: туристы обнаружили кучи мусора вблизи одного из чудес света (видео)

Польский блогер вместе со своей спутницей показали кучи мусора и реку со сточными водами вблизи Тадж-Махала в Индии. Кадры с местами возле известной туристической достопримечательности вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях.

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Ролик со свалкой и канализацией вблизи памятника стал вирусным — набрал более 2,7 млн просмотров, 61 тыс. лайков и тысячи комментариев под ним в Instagram.

На кадрах можно увидеть, как блогер из Польши с ником @podroznikdowynajecia вместе с другими туристам находится вблизи Тадж-Махала. Спутница мужчины в кадре закрывает нос шарфом, пока камера фиксирует мусор.

"Где Тадж-Махал? Здесь ужасно воняет. Хуже, чем в Ченнае", — говорит спутница контент-мейкера.

С момента публикации видео, многие индусы обвинили в комментариях польских тревел-блогеров в предвзятом отношении и попытке показать Индию в негативном свете. В то же время поляк сразу отверг все обвинения и ответил на упреки в свою сторону.

"Индия — замечательная страна. Мы никогда бы не подумали ненавидеть эту большую часть мира. Есть много чистых и прекрасных мест. Мы планируем вернуться скоро и показать эту лучшую сторону Индии", — написал мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях к публикации началась активная дискуссия между юзерами, которые занимали преимущественно две позиции: одни — набросились на авторов ролика, тогда как вторые благодарили поляков за освещение масштабной проблемы в Агре, где расположен памятник архитектуры.

Больше всего предпочтений среди корреспондентов получили такие реплики:

"Я понимаю, некоторые места грязные. Но зачем их целенаправленно искать? Зачем идти туда, где нет дорог? Зачем идти за вонью? Это как будто нарочно сесть возле канализации и жаловаться на запах. Можно же просто посетить красивые места, а не свалки";

"Ваше поведение отвратительнее беспорядка, о котором вы так осуждающе говорите";

"Не понимаю смысла этого видео. Как турист, почему ты идешь именно туда, где мусор, снимаешь это и выкладываешь?";

"Спасибо, что сняли этот ролик. Проблема мусора в Индии действительно ужасная, и власти никак не хотят ничего решать";

"Привет правительству, которое должно было сделать очистительные работы возле ключевых памятников. Но воз и ныне там, поэтому спасибо вам, что показали проблему".

Ранее Фокус рассказывал, как уборщики мусора накивали пятки из-за крысы. СМИ пишут, что этот эпизод произошел на фоне многонедельной забастовки мусорщиков в Бирмингеме, которые отказались выполнять свою работу с начала марта.

Впоследствии стало известно, что обломки ракет Маска упали на заповедник в Мексике. На пляже водятся черепахи, которые находятся под угрозой исчезновения. Но в SpaceX заявляют, что нет никакого риска для животных.