Непривабливий рай: туристи виявили купи сміття поблизу одного з чудес світу (відео)

Польський блогер разом зі своєю супутницею показали купи сміття та річку зі стічними водами поблизу Тадж-Махала в Індії. Кадри з місцинами біля відомої туристичної пам'ятки викликали жваву дискусію в соціальних мережах.

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Ролик зі сміттєзвалищем і каналізацією поблизу пам'ятки став вірусним — набрав понад 2,7 млн переглядів, 61 тис. вподобань та тисячі коментарів під ним в Instagram.

На кадрах можна побачити, як блогер з Польщі з ніком @podroznikdowynajecia разом з іншими туристам перебуває поблизу Тадж-Махала. Супутниця чоловіка в кадрі закриває ніс шарфом, поки камера фіксує сміття.

"Де Тадж-Махал? Тут страшенно смердить. Гірше, ніж у Ченнаї", — каже супутниця контент-мейкера.

З моменту публікації відео, багато індусів звинуватили в коментарях польських тревел-блогерів в упередженому ставленні та намаганні показати Індію в негативному світлі. Водночас поляк відразу відкинув усі звинувачення та відповів на закиди у свій бік.

"Індія — чудова країна. Ми ніколи б не подумали ненавидіти цю велику частину світу. Є багато чистих і прекрасних місць. Ми плануємо повернутись скоро й показати цю кращу сторону Індії", — написав чоловік.

Реакція соцмереж

У коментарях до публікації розпочалася активна дискусія між юзерами, які займали переважно дві позиції: одні — накинулися на авторів ролику, тоді як другі дякували полякам за висвітлення масштабної проблеми в Агрі, де розташована пам'ятка архітектури.

Найбільше вподобань серед дописувачів отримали такі репліки:

"Я розумію, деякі місця брудні. Але навіщо їх цілеспрямовано шукати? Навіщо йти туди, де немає доріг? Навіщо йти за смородом? Це наче навмисне сісти біля каналізації й скаржитися на запах. Можна ж просто відвідати гарні місця, а не звалища";

"Ваша поведінка огидніша за безлад, про який ви так осудливо говорите";

"Не розумію сенсу цього відео. Як турист, чому ти йдеш саме туди, де сміття, знімаєш це і викладаєш?";

"Дякую, що зняли цей ролик. Проблема сміття в Індії дійсно жахлива, і влада ніяк не хоче нічого вирішувати";

"Привіт уряду, який мав зробити очисні роботи біля ключових пам'яток. Але віз і нині там, тому дякую вам, що показали проблему".

Раніше Фокус розповідав, як прибиральники сміття накивали п'ятами через пацюка. ЗМІ пишуть, що цей епізод стався на тлі кількатижневого страйку сміттярів у Бірмінгемі, які відмовилися виконувати свою роботу з початку березня.

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