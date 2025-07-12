Із фрагментами ракет: на Одещині влада скинула відходи після удару РФ на територію водного фонду

Відходи після ракетного удару по ліцеї у Білгороді-Дністровському, що трапився 23 червня і внаслідок якого загинули люди, комунальне підприємство "МЦ Благоустрій" вивезло на територію земель водного фонду та охоронної зони Аккерманської фортеці. Серед відходів — фрагменти ракет та залишки ракетного палива.

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Комунальне підприємство, що здійснювало вивезення відходів після удару, підпорядковується заступнику міського голови Андрію Криштопову. Їх зауважили на території причалу №1 "Рибацький край", повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У повідомленні відомства йдеться, що під час перевірки у місті Білгород-Дністровський було виявлено "кричуще порушення" у сфері поводження з відходами, які утворилися внаслідок збройної агресії ЗС РФ. Територія, де виявили уламки, належить до земель водного фонду.

"Це — територія земель водного фонду та охоронної зони пам’ятки археології — Аккерманської фортеці, до якої менш ніж 70 метрів", — стверджують фахівці.

Також у відомстві розповіли, що комунальне підприємство вивезло не прості відходи. Серед сміття виявили:

фрагменти ракетного озброєння;

залишки ракетного палива;

згоріле шкільне майно, зокрема підручники та меблі.

У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу також наголосили, що комерційне використання території підприємство здійснювало без жодних дозволів та дотримання екологічних правил, а також всупереч етичним нормам.

Варто зазначити, що постанова КМУ №1073 від 27.09.2022 регулює порядок поводження з відходами, що утворилися внаслідок бойових дій, терактів та руйнувань.

За ст. 52 КУпАП щодо працівників МЦ "Благоустрій" наразі складені протоколи про адміністративні правопорушення.

У відомстві також зазначили, що напередодні отримали численні звернення від місцевих мешканців, які скаржилися на те, що рештки їхнього навчального закладу опинилися "під ногами".

Нагадаємо, російська армія атакувала навчальний заклад у Білгород-Дністровському 23 червня: внаслідок удару балістичною ракетою ліцей було повністю знищено, загинули люди.

У мережі 10 липня повідомили, що туристи виявили купи сміття біля одного із чудес світу.