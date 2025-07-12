Україна під масованою атакою дронів: "Шахеди" дісталися західних регіонів, що відомо (карта)

Уночі 12 липня російська армія завдає масованого удару по Україні дронами типу "Шахед". Безпілотники увійшли у повітряний простір з кількох напрямків, атакували столицю та Полтавщину, однак більшість БпЛА тримають курсу на західні регіони.

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"Шахеди" заходили у повітряний простір України з північного сходу, сходу та півдня, рухаючись крізь центральні регіони у західному напрямку. Про це попередили Повітряні сили України.

Групи ударних БпЛА рухалися крізь Сумську, Чернігівську, Київську, Полтавську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградські області. Більшість із них тримали південно-західний, північно-західний та західний курс.

Скриншот | попередження Повітряних сил України

Пізно увечері 11 липня дрони атакували столицю — у Києві працювали сили ППО по кількох цілях у небі.

Близько опівночі повітряну тривогу було оголошено майже по всіх областях України через загрозу БпЛА. Також моніторингові канали попередили про виліт кількох літаків стратегічної авіації РФ ТУ-95МС.

Близько 00:35 години "Шахеди" атакували Полтавську область — вибухи було чутно зокрема у Кременчуці, повідомив кореспондент Фокусу.

Також близько 01:30 дрони дісталися Вінницької області — там було чутно роботу сил ППО.

У цей час також дрони атакували столицю — міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у Києві.

Станом на 01:00 годину, за даними OSINT-каналу Monitor, у повітряному просторі України було понад 140 ударних БпЛА. Більшість із них тримали курс на західні регіони, рухаючись на Рівненщину, Вінничину та Хмельниччину.

monitor | карта руху "Шахедів"

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Нагадаємо, 12 липня у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу розповіли, що влада Білгород-Дністровського вивезла відходи після ракетного удару РФ на територію водного фонду.

Також увечері 11 липня Київ атакували БпЛА — у місті пролунала серія вибухів.