У Києві лунають вибухи: в столиці загроза БпЛА

У Києві 11 липня ввечері пролунали вибухи. У місті можлива робота протиповітряної оборони.

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У Києві 11 липня гучно через вибухи, повідомляє кореспондент Фокусу.

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 20:10. Згодом Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА у столиці.

"Київ — загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО, під час тривоги перебувайте в укриттях!", — йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 липня заявив, що Росія нарощує терор. Він підкреслив, що нічна масована атака, основним напрямок якої був Київ, тривала майже 10 годин.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат інформував, що "Шахеди" летіли до Києва з різних напрямків і на різних висотах. Також він пояснив, як розвідувальні дрони РФ залітають у глибокий тил України.